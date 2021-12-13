Вертолет «Ансат» на все руки мастер

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» получил одобрение Росавиации на оснащение вертолета «Ансат» внешней подвеской.

Сертификация новой опции позволяет перевозить негабаритные грузы и применять «Ансат» для тушения пожаров.

Вертолет «Ансат» теперь может перевозить грузы на внешней подвеске весом до тонны.

Напомним, в ходе испытаний на Казанском вертолетном заводе машина поднялась на высоту 3,7 км, имея за бортом 600 кг груза. Скорость воздушного судна при этом составила 180 км/ч. Максимальный взлетный вес «Ансата» при использовании внешней подвески увеличен с 3600 до 3800 кг.

Также специалисты летно-испытательного комплекса КВЗ провели серию испытаний системы пожаротушения на вертолете «Ансат» с использованием водосливного устройства. Оно крепится к внешней подвеске и не влияет на конструктивные особенности вертолета.

«Наша задача – сделать «Ансат» универсальным вертолетом, способным выполнять широкий круг задач. Наращивание опциональных решений расширяет в том числе поисково-спасательные функции «Ансата», что актуально для заказчиков. Так, в 2020 году первый «Ансат» пополнил авиационный парк Северо-Западного авиационно-спасательного центра, и мы рассчитываем, что новые возможности «Ансата» станут основой для дальнейшего наращивания сотрудничества с МЧС России», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Еще одной новой опцией, сертифицированной для использования на «Ансате», стал прожектор, который может применяться при выполнении поисково-спасательных миссий вместе с бортовой лебедкой. Также сертифицирована установка на вертолет «Ансат» специальной «пяты» на полозья шасси – так называемых «медвежьих лап», которые служат для посадки воздушного судна на мягкий грунт.

Кроме того, в рамках исполнения контракта на поставку вертолетов для Национальной службы санитарной авиации сертифицирована установка отечественных светодиодных управляемых поисково-посадочных фар ФСД-134М разработки НИИ микроприборов.