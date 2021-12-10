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Для чего нужны зеркала сайтов

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Зеркало сайта
Зеркало сайта.
Источник изображения: https://znet.ru/

Зеркало — это точная копия данных одного сервера на другом. В результате сайт с одним и тем же контентом может открываться по нескольким адресам.


Зеркала могут применяться в разных сферах, например, зеркало БК Леон используется любителями ставок. Причины, по которым используются зеркала разные. Например, Леон бет является офшорным букмекером, и поэтому этой компании необходимо заботиться о том, чтобы пользователи всегда имели доступ к работающему зеркалу.


Другой причиной, по которой могут создать зеркало для сайта, это огромная посещаемость сайта при ограниченных ресурсах. В этом случае повышенная посещаемость перегружает сервер. В таком варианте зеркало необходимо для того, чтобы сайт был доступен в случае перегруженности главного сервера.


Также зеркала помогают в защите данных от повреждения, при сбое жёстких дисков, либо в сохранении копии веб-сайта. Это важно в том случае, если он уже закрыт или только собирается закрыться.


Зеркала сайтов могут также использоваться в том случае, когда внешний трафик значительно дороже внутреннего, и иногда целесообразно создавать зеркала внешних ресурсов в собственной зоне Интернета.


Таким образом, зеркала сайтов применяются по разным причинам, но все они являются точной копией данных одного сервера на другом.

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