Для чего нужны зеркала сайтов

Зеркало — это точная копия данных одного сервера на другом. В результате сайт с одним и тем же контентом может открываться по нескольким адресам.

Зеркала могут применяться в разных сферах, например, зеркало БК Леон используется любителями ставок. Причины, по которым используются зеркала разные. Например, Леон бет является офшорным букмекером, и поэтому этой компании необходимо заботиться о том, чтобы пользователи всегда имели доступ к работающему зеркалу.

Другой причиной, по которой могут создать зеркало для сайта, это огромная посещаемость сайта при ограниченных ресурсах. В этом случае повышенная посещаемость перегружает сервер. В таком варианте зеркало необходимо для того, чтобы сайт был доступен в случае перегруженности главного сервера.

Также зеркала помогают в защите данных от повреждения, при сбое жёстких дисков, либо в сохранении копии веб-сайта. Это важно в том случае, если он уже закрыт или только собирается закрыться.

Зеркала сайтов могут также использоваться в том случае, когда внешний трафик значительно дороже внутреннего, и иногда целесообразно создавать зеркала внешних ресурсов в собственной зоне Интернета.

Таким образом, зеркала сайтов применяются по разным причинам, но все они являются точной копией данных одного сервера на другом.