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ТАСС

Заседание межправкомиссии Казахстана и России по комплексу "Байконур" пройдет 13 декабря

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Нур-Султан. Архивное фото
Нур-Султан. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Лазаренко

В частности, стороны обсудят договоренности о реализации проекта "Байтерек"

НУР-СУЛТАН, 10 декабря. /ТАСС/. Очередное заседание казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур" пройдет в Нур-Султане 13 декабря, там обсудят договоренности о создании космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек". Об этом заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

"13 декабря в Нур-Султане пройдет седьмое заседание двусторонней межправкомиссии по комплексу "Байконур". Там будут финализированы, как я понимаю, договоренности о реализации проекта "Байтерек". Речь идет о том, чтобы модернизировать наземную инфраструктуру для того, чтобы производить запуски новой российской ракеты-носителя "Союз-5". Планируется, что первый запуск этой ракеты состоится до конца 2023 года", - рассказал посол в интервью телеканалу "Хабар-24".

По его словам, Россия также уделяет серьезное внимание проекту по модернизации "Гагаринского старта" на космодроме Байконур. "Большое значение придаем модернизации этого старта, который работал на протяжении многих десятилетий. Сейчас мы привлекаем к этому наших партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов, которые готовы, как представляется, вложить определенные средства в модернизацию, и будем делать этот проект на трехсторонней основе", - пояснил посол.

Площадка №1 ("Гагаринский старт") - самая старая пусковая площадка на космодроме Байконур, с нее 12 апреля 1961 года отправился корабль "Восток" с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным на борту. Проект предполагает создание трехстороннего совместного предприятия (Казахстан, Россия и ОАЭ) для модернизации стартовой площадки и обслуживания запусков ракет-носителей "Союз-2".

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации. Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".

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Страны
Казахстан
ОАЭ
Россия
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
Союз-5 РН
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