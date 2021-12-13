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ТАСС

Ученые создали спальный мешок, защищающий зрение космонавтов

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Источник изображения: © Госкорпорация Роскосмос

Он сдавливает туловище во время сна таким образом, что в нем поддерживается нормальный баланс жидкостей, близкий к тому, который наблюдается при земном притяжении

ТАСС, 10 декабря. Американские и европейские космические медики разработали спальный мешок, который перераспределяет жидкость внутри организма космонавтов и астронавтов, что защищает их от роста внутричерепного давления и повреждения глаз. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба университета штата Техас.

"Проблемы со зрением являются одним из самых серьезных препятствий для освоения космоса, открытых за последние десять лет. Мы выражаем огромную благодарность добровольцам, которые помогли нам сначала раскрыть причину появления этих проблем, а затем найти способ их подавить", - рассказал профессор университета штата Техас в Далласе (США) Бенджамин Левин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Левин и его коллеги разработали систему для защиты зрения космонавтов и астронавтов в ходе серии экспериментов с участием полутора десятков добровольцев из числа бывших раковых больных. Все они в недавнем прошлом перенесли химиотерапию, которая вводилась в их организм через специальный порт, внедренный в череп.

Ученые воспользовались этой особенностью участников эксперимента для проведения первых прямых замеров того, как микрогравитация влияет на внутричерепное давление. Для этого они заручились поддержкой NASA и совершили серию полетов вместе с добровольцами на борту специального пикирующего самолета, который используется для обучения астронавтов работе в невесомости.

Защита зрения космонавтов

Во время этого полета медики вставили датчик давления во внутричерепной порт участников и отслеживали то, как менялось давление при наличии и отсутствии гравитации. Эти замеры подтвердили, что невесомость действительно приводила к перераспределению жидкости в организме и росту давления в мозге.

Впоследствии профессор Левин и его коллеги использовали полученные во время этих полетов данные для создания космического спального мешка. Он сдавливает туловище во время сна таким образом, что в нем поддерживается нормальный баланс жидкостей, близкий к тому, который наблюдается при земном притяжении.

Работу этих устройств ученые проверили уже в наземной лаборатории в опытах на другой группе добровольцев, которые согласились провести три дня лежа на кровати в абсолютно неподвижном состоянии. Часть из них была помещена в космические спальные мешки, а другие лежали на обычном матрасе.

Как показали последующие наблюдения, спальные мешки нормализовали внутричерепное давление лежащих добровольцев, что в теории должно защитить глаза космонавтов и астронавтов от повреждений во время долговременных полетов в космос. Профессор Левин и его коллеги надеются проверить эту гипотезу во время реальных полетов на МКС в самое ближайшее время.

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