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ТАСС

Анна Кикина прокомментировала информацию о своем полете на Crew Dragon

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Анна Кикина
Анна Кикина.
Источник изображения: РИА Новости/Максим Блинов

Единственная женщина в российском отряде космонавтов совершит свой первый полет 2022 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина была приятно удивлена возможности осуществить первый полет в космос по программе перекрестных полетов.

"О своем полете на американском корабле я узнала недавно от руководства и была приятно удивлена этому предложению. Очень хорошо отношусь к возможности осуществить свой первый полет в космос по программе обмена", - приводит слова Кикиной пресс-служба Роскосмоса.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Кикина совершит первый полет в 2022 году. Она может первой полететь на американском корабле Crew Dragon по программе перекрестных полетов.

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Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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