Лёгкий на станке и сошках

Появление первого единого пулемёта Калашникова ПК позволило упорядочить систему обеспечения вооружением пулемётных подразделений Советской армии. Пулемёт получился надёжным, но оказался довольно тяжёлым в качестве пехотного варианта. Работы над лёгким единым пулемётом стартовали уже в начале 60-х.

Калашников против Никитина

В 1962 году на Ковровском механическом заводе (КМЗ) вовсю шли работы по освоению в серийном производстве пулемётов Калашникова ПК и ПКС. В это же время на Ижевском машиностроительном заводе (Ижмаш), разработчике этих пулемётов, уже начались исследования по совершенствованию пулемёта ПК. Главной проблемой ПК стала высокая масса. Для пехотного пулемёта на сошках девятикилограммовый вес оказался немного избыточным. А если учесть, что коробка со снаряжённой лентой добавляла к этому ещё от 4 до 8 кг, то желание разработчиков снизить итоговую нагрузку пулемётчика становится вполне объяснимым.

За время освоения в производстве пулемёт тоже менялся. Так, вместо конического пламегасителя появился более привычный и эффективный щелевой. Ряд других усовершенствований привёл к ещё большему приросту весовых показателей. В итоге в 1963 году ГРАУ объявило конкурс на 7,62-мм лёгкий единый пулемёт и утвердило тактико-технические требования к нему. Учитывая совсем недавно завершившиеся работы, участие в конкурсе приняли всё те же Г.И. Никитин и М.Т. Калашников. Туляку Никитину очень быстро представилась возможность поквитаться со своим главным конкурентом из Ижевска за обидный проигрыш несколькими годами ранее. В отсутствие ковровчан, занятых налаживаем производства единых пулемётов, конкуренцию тульскому конструкторскому бюро и ижевскому заводу составил климовский институт точного машиностроения ЦНИИТОЧМАШ.

7,62-мм пулемёт АО-22М Источник изображения: К. Лазарев

В итоге на испытания лёгких единых пулемётов в 1964 году попали четыре образца оружия: тульский ТКБ-015, ижевский Е-2Л, климовские АО-22М и АО-29. Пулемёт АО-22М конструкции В.П. Грязева имел быстросъёмный ствол, извлечение патрона из ленты по типу крупнокалиберного пулемёта КПВ и массу 6,2 кг. Пулемёт АО-29 А.И. Шилина имел трёхпозиционный газовый регулятор, затвор упрощённой конструкции, быстросъёмный ствол и оригинальный механизм отражения стреляных гильз вперёд-вниз через окно в ствольной коробке. Образцы ЦНИИТОЧМАШ, как и многие другие изделия, предназначавшиеся для отработки на практике ряда экспериментальных технических решений, дальше первых испытаний не прошли.

Конкурс на новый пулемёт вновь стал ареной схватки Никитина и Калашникова, за исключением того, что в этот раз уже Никитин был в роли догоняющего. К тому же тульский оружейник решил не дорабатывать свою прежнюю конструкцию и представил совершенно новый пулемёт ТКБ-015. Он имел автоматику на основе отвода пороховых газов через отверстие в неподвижном стволе и запирание канала ствола клиновым затвором. Сам ствол небыстросъёмный, а питался пулемёт с помощью штатной ленты от СГМ.

7,62-мм пулемёт ТКБ-015 Источник изображения: kalashnikov.ru

Никитинский пулемёт ещё и выгодно отличался по массе, приближавшейся к 6 кг. В итоге попытка достичь требуемого параметра ТТТ привела к чрезмерному облегчению системы и провальным результатам во время испытаний интенсивным настрелом. Быстрый перегрев пулемёта приводил к самовоспламенению патрона в патроннике. Всё это привело к корректировке ТТТ и увеличению допустимой массы пулемёта на 1 кг. Впрочем, даже после доработки ТКБ-015 так и не смог потеснить своего ижевского конкурента.

Лёгкий и надёжный

В этот раз ижевцы оказались в более выгодном положении, чем их конкуренты, и открывшиеся возможности М.Т. Калашников не планировал упускать. Требовалось отрезать от пулемёта лишнее без ущерба надёжности системы. Одним из вариантов облегчения пулемёта рассматривалось его изготовление из титановых сплавов в варианте Е-2Т. На сравнительные испытания отправили облегчённый ПК, имевший заводский индекс Е-2Л. В 1964 году на суд строгой комиссии отправился пулемёт №ЛЕ-171 под обозначением 6П6Л1, над которым работала группа конструкторов Ижмаша в составе М.Т. Калашникова, В.В. Крупина, В.Н. Пушина, В.В. Камзолова и А. Д. Крякушина.

7,62-мм пулемёт 6П6М Источник изображения: kalashnikov.ru

В отличие от Никитина, Калашников знал, сколько и где можно «отрезать», а где не стоит вмешиваться в уже отлаженный механизм. Основные детали и узлы пулемёта остались взаимозаменяемыми. В новом пулемёте 9 из 33 узлов оказались полностью унифицированными. Всего же из 192 деталей лёгкого пулемёта 96 были заимствованы у ПК. Всё это играло на руку Калашникову и его команде, не говоря о значительной экономической выгоде модернизации ПК.

Унифицированный комплекс 7,62-мм пулемётов Калашникова. Источник: museum-mtk.ru

Во время испытаний лёгких пулемётов имелось два варианта крепления сошек — на стволе и газовой трубке. Первый вариант показал в 1,5 раза лучшую кучность, чем второй, однако размещение сошки на стволе не позволяло производить быструю смену ствола. Поэтому столь очевидное решение внедрили значительно позднее на следующем поколении пулемёта Калашникова 6П41, который уже не имел запасного ствола в комплекте.

Облегчали не только пулемёт, но и станки. Штатный станок 6Т2 от ПКС удалось облегчить на 2,2 кг — под индексом ТКБ-552М его отправили на испытания. Конкуренцию ему составили станки ТКБ-616 конструкции Л.В. Степанова, ТКБ-052 для пулемётов Калашникова и Никитина, а также ТКБ-056 под никитинский пулемёт. В итоге новым штатным станком ПКМС стал 4,5-кг станок Степанова, получивший индекс 6Т5. Однако не он был рекордсменом по снижению веса пулемётной системы — НИИ-3 Минобороны СССР предложило свой вариант станка массой всего 2,65 кг.

Опытные станки различных конструкций для пулемётов Источник изображения: kalashnikov.ru

Сравнительные испытания пулемётов Никитина и Калашникова показали практически равные результаты кучности стрельбы. Если в нормальных условиях пулемёты имели равноценные показатели, то в затруднённых ТКБ-015 испытания провалил. Что же касается 6П6М, то при внушительном настреле в более чем 40 000 выстрелов была получена одна легкоустранимая задержка — Калашникову даже не пришлось прибегать к козырю в виде максимальной унификации со штатным пулемётом ПК. В мае 1969 года пулемёты 6П3М и 6П6М приняли на вооружение под наименованием ПКМС и ПКМ.

Несмотря на значительное снижение веса, пулемёт ПКМ сохранил основные характеристики своего предшественника. Правда, облегчение ствола на 200 г привело к уменьшению максимально допустимой непрерывной очереди с 500 до 400 выстрелов. Общая масса пулемёта ПКМ на станке с коробкой со снаряжённой лентой на 200 патронов снизилась почти на 11 кг. Приемлемая кучность стрельбы и высокая надёжность ПКМ вместе с комфортными массогабаритными показателями предопределили будущую популярность и этой конструкции Калашникова.

Снайперский пулемёт

Пулемёт ПКМ продолжали дорабатывать после войсковых испытаний. С июня по ноябрь 1968 года испытания проходили доработанные пулемёты 6П6М №ЛЕ-365 и №ЛЕ-375. По итогам этих тестирований с апреля по июль 1969 года на полигоне в/ч 33491 испытывали 6П6М №ЛЕ-362. Доработанный в Ижевске пулемёт был укомплектован сошками двух вариантов, накидным приспособлением для стрельбы ночью и в сумерках, а также оптическим прицелом СПП. Кировский завод «Маяк» представил свой вариант лёгкой ленты Л-13 ёмкостью в 100 патронов.

Пулемёты ПК и ПКМ Источник изображения: kalashnikov.ru

Сошки первого варианты имели увеличенный развод ног и усиленные пружины. Высота линии огня в этом случае снизилась на 5 мм. Второй вариант комбинированных сошек по итогам испытаний 1968 года был уже рекомендован для пулемёта 6П6М. Повторные испытания показали равнозначные показатели кучности обоих вариантов, но первый из них был проще в изготовлении.

Ещё в 1966 году была определена целесообразность постановки оптического прицела при стрельбе из пулемёта на большие дальности. Первым для этих целей появился прицел СПП (ПП-5) имевший массу 1,7 кг, что значительно превышало требуемые 0,7-0,75 кг. Так появился прицел ПСО-2 массой 600 г. Он имел более скромные характеристики, чем СПП, однако стрельба из пулемёта с обоими вариантами оптических прицелов показала кучность, равную штатному пулемёту с механическими прицельными приспособлениями.

Опытная лёгкая лента Л-13 обеспечила надёжную стрельбу боевыми патронами из пулемётов 6П6М, ПКТ, СГМТ и РП-46. У накидного приспособления после 12 200 выстрелов выпала капсула со светящимся составом, что вдвое превысило предъявляемые требования. Итогами испытаний стала рекомендация внедрения изменений пулемёта 6П6М, направленных на увеличение прочности различных узлов и механизмов.

Несмотря на то, что комиссия испытаний при прочих равных параметрах отдала предпочтение прицелу ПСО-2 из-за преимущества в весе изделия, в дальнейшем был доработан именно СПП. Однако приняли его на вооружение для крупнокалиберных пулемётов НСВ, а ПКМ штатным оптическим прицелом так и не обзавёлся. Появившийся в 80-х годах оптический прицел ПСП-1 (1П21), предназначенный для СВД, мог устанавливаться и на пулемёты ПКН и ПКМН, но с учётом специальной таблицы поправок. Чуть позже в арсенале пулемётчика появился универсальный стрелковый прицел УСП-1 (1П29), предназначенный не только для автоматов и ручных пулемётов, но и для единых пулемётов. Однако все эти оптические приборы можно установить лишь на ночную версию пулемёта с боковой планкой, количество которых в войсках ограничено.

Пулемёт ПКМ с прицелом 1П21 Источник изображения: army.mil.by

Несмотря на появление пулемёта 6П41 «Печенег», являющегося доработкой ПКМ, производство 6П6М не прекращалось, тем более что на его основе имелись варианты для бронетехники: бронетранспортерный ПКБ и танковый ПКТ. Пулемёт ПКМ сегодня используется наряду с 6П41. В этом году специалисты ковровского Завода им. Дегтярёва доработали пулемёт для сотрудников спецподразделений, присвоив ему индекс 6П6М-1.

Характеристики 7,62×54R-мм пулемётов Наименование ПК/ПКС ПКМ/ПКМС ПКП Индекс 6П6/6П3 6П6М/6П3М 6П41/6П41С Масса, кг 16,5 12 13 Масса пулемёта, кг 9 7,5 8,5 Масса станка, кг 7,5 4,5 4,5 Длина, мм 1173 1278 1155 Длина ствола, мм 658 658 640 Ёмкость магазина/ленты, патронов 100/200 100/200 100/200 Масса коробки со снаряжённой лентой, кг 3,9/8,0 3,4/6,2 3,4/6,2 Прицельная дальность, м 1500 1500 1500 Начальная скорость пули, м/с 825 825 820 Темп стрельбы, выстрелов в минуту 650 650 600-800 Боевая скорострельность, выстрелов в минуту 250 250 250

Источники и литература:

Руководство по 7,62-мм пулемётам Калашникова ПК, ПКМ, ПКС, ПКМС, ПКБ, ПКМБ и ПКТ. Москва: Воениздат, 1979 7,62-мм пулемёт Калашникова пехотный. Руководство по эксплуатации 6П41.000 РЭ Отчет по испытаниям доработанного 7,62 мм легкого пулемёта Калашникова (6П6М). Ленинград: в/ч № 33491, 1969 Энциклопедия ковровского оружия, 1918-1966. М., 2012 Ю. Пономарев. «ПКМ единство надежности и мощи». Журнал «Калашников», №5, 2000 Ю. Пономарев. «От ПК к ПКМ». Журнал «Калашников», №12, 2011

Руслан Гук