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ЦАМТО

Бронетранспортеры БТР-82А поступили на вооружение ВС Республики Беларусь

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БТР-82А
БТР-82А ВС Беларуси.
Источник изображения: ВоенТВ Беларуси / youtube.com

ЦАМТО, 10 декабря. В Гродненский гарнизон ВС Республики Беларусь прибыл железнодорожный эшелон с новой боевой техникой – бронетранспортерами БТР-82А. Поставку реализовал ОАО "Арзамасский машиностроительный завод" (Российская Федерация).

Как сообщил командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Игорь Демиденко, бронетранспортеры поступили на вооружение одного из гвардейских механизированных батальонов 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Специалисты батальона уже прошли подготовку в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов и готовы выполнять задачи на новом вооружении и технике.

Помимо бронетранспортеров БТР-82А, парк бронетехники 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады пополнят командирские машины БТР-80К, а также бронированные медицинские машины, сообщает пресс-служба Минобороны Республики Беларусь.

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