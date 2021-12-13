США передали Украине партию из 30 ракетных комплексов Javelin

США в октябре передали Украине 30 установок противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также украинские военные получили 180 ракет к ним, передает телеканал «Известия». Стоимость командно-пусковых блоков составляет $60 млн. Поставки ПТРК Javelin на Украину начались еще при Дональде Трампе. По данным СМИ, в 2018–2019 годах военные получили 50 комплексов.

США в октябре передали Украине 30 установок противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также украинские военные получили 180 ракет к ним, передает телеканал «Известия». Стоимость командно-пусковых блоков составляет $60 млн. Поставки ПТРК Javelin на Украину начались еще при Дональде Трампе. По данным СМИ, в 2018–2019 годах военные получили 50 комплексов.