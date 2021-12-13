Песков надеется, что Турция получит очередную партию С-400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью греческому телеканалу ANT1, в котором он также говорил и о Турции.

Как отмечает телеграм-канал «Повестка дня Турции», он рассказал и о планах России поставить Турции дополнительную партию С-400. Об определённом понимании между Москвой и Анкарой в этом вопросе и о «достаточной суверенности» республики для принятия решений в своих интересах.

«Турция, несмотря на её членство в НАТО, имеет очень продвинутый уровень военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. Мы планируем с ней совместные двусторонние проекты, потому что они достаточно суверенны, чтобы принимать решения, несмотря на их членство в НАТО. Потому что это отвечает их национальным интересам», — сказал Песков об отношениях с Турцией в сравнении с Грецией.

Пресс-секретарь Владимира Путина также ответил на вопрос о новых поставках ЗРС С-400 в Турцию.

«У нас есть определённое взаимопонимание с нашими турецкими партнёрами, и мы на это надеемся. Надеемся, что да», — уточнил Песков.

Он также ответил на вопрос, в чём интерес Москвы предоставлять такое вооружение, несмотря на санкции США.

«Все мы знаем, что США любят играть в эту игру с санкциями, но они никогда не достигают своих целей. Им никогда не удавалось заставить какую-либо страну изменить своё мнение. Наша политика заключается в том, что мы открыты для сотрудничества с разными странами, особенно с нашими партнёрами. Такой тип сотрудничества между Россией и Турцией не должен представлять угрозы для какой-либо страны, особенно для Греции, потому что эта система не наступательная, она оборонительная, на 100% оборонительная», — добавил пресс-секретарь.