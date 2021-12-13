Военный эксперт оценил риск маневров "Донбасса" у Керченского пролива

Корабль Военно-морских сил Украины "Донбасс", который накануне шел в направлении Крымского моста, абсолютно небоеспособен с военно-технической точки зрения, но вполне мог сгодиться для провокации ВСУ в Керченском проливе. А молчание его экипажа в ответ на требования береговой охраны ФСБ России говорит о низкой морской культуре украинских военных моряков. Об этом заявил военный эксперт, капитан запаса первого ранга Сергей Горбачев.

Как пояснил военный эксперт, Черноморский флот находится в постоянной боевое готовности и готов к любой провокации или недружественному шагу со стороны ВМС Украины.

- И береговая охрана Пограничных войск, и силы Черноморского флота, и катера Росгвардии обладают всеми необходимыми техническими ресурсами и контролируют передвижение любых судов вблизи российских границ, - отметил Горбачев. - Контролировалось и движение вспомогательного судна ВМСУ "Донбасс". С одной стороны, 18 миль до Крымского моста - это довольно много - примерно 34 километра. Но если бы началась какая-то провокация - реакция была бы довольно быстрой - для этого у Вооруженных сил России есть и надводная, и воздушная составляющая.

В то же время 52-летнее судно ВМС не представляло никакой угрозы Крыму и Керченскому мосту.

- В Киеве многие высокопоставленные чиновники и политики не очень дружат с головой, и для привлечения к себе внимания, или провоцирования России на какие-то действия они, может быть, хотели прощупать нас на прочность и быстроту реакции, - предположил Горбачев. - Вот только судно для подобных экзерциций, маневров с учебно-боевой точки зрения совершенно не подходящее. Ведь гордо называемый кораблем управления "Донбасс" - это вспомогательное судно, спущенное на воду еще в 1969 году, ПМ-ка (плавмастерская), которая была передана Украине при разделе флота СССР. И судьба его после передачи Украине была довольно неприглядная.

В 2007 году корабль сорвало со швартовых и изрядно потрепало штормом. А в 2016 году пожар в сауне корабля охватил две палубы "Донбасса". После этого пожара судно хотели утилизировать, но в конце концов в качестве места постоянной стоянки ему подобрали порт Бердянск.

- С точки зрения своего потенциала "корабль управления", как они его называют, не соответствует своему названию: там нет должной аппаратуры, ни управления, ни связи, ни радиотехнических средств, - уверен Сергей Горбачев. - По большому счету это плавказарма, на которой размещались какие-то подразделения штаба ВМС Украины в Одессе. Было сообщение, эта плавмастерская выходила на учения, где с ее участием отрабатывались какие-то действия применительно к азовским берегам. Но больше никаких функций это старое судно выполнять не может, и вполне возможно, что движение в сторону Керченского пролива преследовало цель провокации. Потому что делать там, в этом районе, этому судну, ну абсолютно нечего. Хотя теоретически оно может быть платформой для размещения подводных диверсантов и сил специальных операций. И что они там в темноте могли замыслить - совершенно непредсказуемо. Поэтому контроль за их действиями - это однозначно необходимость и предупредительная мера.

Горбачев напомнил, что плавание российских и украинских судов и катеров в Азовском море регламентируется его статусом внутреннего моря двух государств. Делитимация границ в нем не проводилась, поэтому действия моряков, рыбаков, военных и гражданских должны быть выверенными и аккуратными. Что же касается игнорирования экипажем "Донбасса" требований российских пограничных кораблей, то эксперт отметил крайне низкий уровень морской культуры у украинских военных моряков.

- В море всегда принято реагировать на любого рода запросы, причем, не только от пограничников, но и по международному каналу, по которому могут вестись необходимые переговоры, - отметил Горбачев. - Можно предположить, что и морская практика, и дисциплина с точки зрения несения вахт на украинском судне была низкой. А может они просто пренебрегли нашими законными требованиями. Рассказать о том, куда судно движется - это обязанность. Кроме того, для предотвращения столкновений на судах должны работать транспондеры, которые показывают не только передвижение судов, но и их состояние. Это нормальное морское правило взаимодействия и обмена информацией.

Напомним, накануне "Донбасс" снялся с рейда порта Мариуполь и пошел в направлении Керченского пролива, хотя никаких заявок на прохождение через Керчь-Еникальский канал ВМСУ не подавали. Позже "Донбасс" развернулся и лег на обратный от Керченского пролива курс.

Илья Изотов (Симферополь)