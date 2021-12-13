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ЦАМТО

Россия и Аргентина обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества

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Ми-171Е ВВС Аргентины
Ми-171Е ВВС Аргентины.
Источник изображения: © Argentina.gob.ar/CC BY 2.5 AR via Wikimedia Commons

ЦАМТО, 10 декабря. Замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с заместителем министра обороны Аргентинской Республики по международным вопросам в области обороны Франсиско Кафиеро.

В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-аргентинского военного и военно-технического сотрудничества, а также намечены дальнейшие шаги по их развитию.

С аргентинской стороной подписан контракт "О приеме на обучение военнослужащих Аргентинской Республики в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации".

Переговоры прошли в дружественной обстановке и подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Аргентина
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Фомин Александр
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