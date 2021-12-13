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Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинформировал военных атташе о перевооружении российской армии

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: © Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 10 декабря. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 9 декабря провел брифинг для военных атташе иностранных государств.

В своем выступлении он затронул ряд военно-политических проблем, а также рассказал о готовности Вооруженных Сил России противостоять внешним угрозам.

В частности, военачальник отметил значительно возросшую военную активность НАТО у российских границ, назвал создание блока AUKUS дестабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ниже в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ приведен фрагмент выступления В.Герасимова, касающийся перевооружения российской армии.

"В условиях деградации военно-политической ситуации в мире Российская Федерация продолжает плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность нанесения ущерба безопасности страны.

В течение года Вооруженными Силами решались задачи по повышению боевого потенциала, в том числе за счет оснащения современными образцами вооружения и военной техники, совершенствования управления войсками и оружием, а также подготовки личного состава.

Одной из основных задач повышения боевых возможностей Вооруженных Сил остается поддержание высокой боевой готовности ядерной триады.

В стратегических ядерных силах идет плановая замена ракетных комплексов, выслуживших установленные сроки, а также модернизация систем вооружения.

В наземных стратегических ядерных силах более 95% пусковых установок содержится в постоянной готовности к боевому применению. В Ракетных войсках стратегического назначения продолжается перевооружение на комплексы "Ярс", а также приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса 10 "Авангард".

В боевой состав морских стратегических ядерных сил в ближайшее время будет введен еще один атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами "Булава".

Продолжается модернизация стратегических ракетоносцев авиационных стратегических ядерных сил, обеспечивающая применение ими современных высокоточных ракет большой дальности.

В целом состояние ядерной триады России обеспечивает решение задач сдерживания. При этом развитие стратегических ядерных сил ведется в строгом соответствии с международными обязательствами, определенными Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Парирование потенциальных угроз в воздушно-космической сфере осуществляется за счет совершенствования воздушно-космической обороны страны, основу которой составляют Воздушно-космические силы.

Для наращивания возможностей воздушно-космической обороны по своевременному обнаружению и предупреждению о ракетном нападении выведен на орбиту очередной космический аппарат Единой космической системы. Продолжается строительство радиолокационных станций системы загоризонтного обнаружения воздушных целей, позволяющих контролировать воздушное пространство на удалении до 2000 км от нашей границы.

Соединения и воинские части Воздушно-космических сил оснащаются современной и модернизированной авиационной техникой, зенитными ракетными комплексами, радиолокационными станциями и комплексами различного назначения. Приоритет отдается таким вооружениям как Су-57, Су-35С и Су-34, а также зенитные ракетные комплексы С-400, С-350 и ЗРПК "Панцирь-С".

Дальнейшее развитие получила беспилотная авиация. На оснащение войск поставлены новые разведывательно-ударные комплексы с беспилотными летательными аппаратами, успешно прошедшими испытания в боевых действиях на территории Сирии. Расширяются также возможности по ведению радиоэлектронной борьбы, нанесению высокоточных ударов, увеличению дальности и продолжительности полета.

15 ноября текущего года успешно проведены испытания по поражению выведенного из эксплуатации отечественного космического аппарата, который был запущен еще в 1982 году.

Образовавшиеся фрагменты не представляют угрозы для космической деятельности на орбите. В настоящее время фрагменты движутся по траекториям вне плоскости орбит космических станций, находятся под наблюдением и внесены в главный каталог российской системы контроля космического пространства.

В оснащении Сухопутных войск особое внимание уделяется поставкам современных средств управления, разведки, радиоэлектронной борьбы и огневого поражения.

Для повышения ударных возможностей, маневренности и автономности общевойсковых соединений ведутся работы по созданию принципиально новых образцов бронетанковой техники на унифицированных платформах "Армата", "Курганец" и "Бумеранг". Разрабатывается перспективный артиллерийский комплекс "Коалиция СВ" и мобильный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО".

Перспективные образцы военной техники оснащаются комплексами вооружения повышенной огневой мощи, бортовое оборудование создается по принципу открытой архитектуры, обеспечивающей их дальнейшую модернизацию. Вся создаваемая техника имеет возможность интеграции в единое информационное пространство Вооруженных Сил.

Наращивались возможности Военно-морского флота в ближней и дальней морских зонах за счет поставки современных подводных лодок и надводных кораблей.

В августе этого года проведена закладка шести новых кораблей для Военно-морского флота.

Успешно завершаются испытания корабельного ракетного комплекса "Циркон", в рамках которых подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой, как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения.

Учитывая увеличение очагов нестабильности вблизи нашей границы, наращиваются возможности Воздушно-десантных войск, являющихся основой сил быстрого реагирования.

В этом году сформированы два десантно-штурмовых полка. В боевых соединениях и воинских частях осуществляется формирование подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации. Высокими темпами идет переоснащение на современные образцы вооружения и военной техники, в том числе на БМД-4М, БТР-МДМ".

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