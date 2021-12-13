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ЦАМТО

Вооруженные силы Венгрии получили последний вертолет H-145M

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Источник изображения: Фото: dailynewshungary.com

ЦАМТО, 10 декабря. Как сообщило командование Вооруженных сил Венгрии, 3 декабря на 86-й вертолетной базе "Сольнок" совершил посадку последний (из 20 заказанных в 2018 году) легкий многоцелевой вертолет H-145M.

Вертолет выполнил перелет с предприятия компании Airbus Helicopters в Донауверте. В церемонии встречи винтокрылой машины принял участие командующий ВС Венгрии генерал-лейтенант Ромулус Русин-Сэнди.

После завершения приемочных процедур вертолет с временным немецким регистрационным номером D-HADO будет принят на вооружение под номером "05".

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2018 года Airbus Helicopters заключила с Министерством обороны Венгрии контракт на поставку 20 вертолетов H-145M в военной версии, оснащенной инновационной модульной универсальной системой вооружения HForce. Закупка осуществляется в рамках программы модернизации вооруженных сил Zrinyi-2026. Помимо поставки вертолетов, Airbus обеспечит обслуживание техники и обучение личного состава (50 пилотов и 60 технических специалистов). Стоимость продажи не раскрывалась.

Первая пара вертолетов прибыла на авиабазу "Сольнок" 18 ноября 2019 года. Всего в 2019 году были поставлены четыре машины. В 2020 году были поставлены 12 вертолетов, еще четыре – в 2021 году. Предпоследняя машина (з.н. 20286) была передана заказчику в ноябре 2021 года.

H145M – военная версия двухдвигательного гражданского H-145, который эксплуатируется с 2014 года. H-145M могут использоваться для выполнения широкого спектра задач, включая перевозку войск и грузов, ведение наблюдения, поисково-спасательные операции, вооруженную разведку и медицинскую эвакуацию. Вертолет может эксплуатироваться в любое время суток и сложных метеорологических условиях. H-145M может перебрасываться по воздуху на борту самолета ВТА A-400M.

Как сообщалось, ВС Венгрии вертолеты поставлены в трех вариантах: боевой версии, оснащенной вооружением, поисково-спасательной версии и специальной транспортной версии. Вертолеты для ВС Венгрии оборудованы системой высадки по тросам, высокоэффективными камерами для ведения разведки, обеспечивающими выдачу видеоданных качества Ultra HD днем и ночью, вооружением для огневой поддержки, баллистической защитой, а также системой радиоэлектронного противодействия для повышения уровня безопасности экипажа и живучести при применении в боевых операциях.

Первые огневые испытания установленной на борту вертолета 20-мм пушки были проведены в сентябре 2021 года. Первые испытательные пуски ракет намечены на 2022 год.

На текущий момент налет H-145M ВС Венгрии составляет около 5200 часов.

Как ожидается, в 2023 году Airbus Helicopters начнет поставку ВС Венгрии новых транспортных вертолетов H-225M, заказанных в 2018 году.

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Страны
Венгрия
Германия
Продукция
A400M
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
2020-й год
H225
Медицина
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