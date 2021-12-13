«Он уже почти вернулся»: «Донбасс» не стал прорываться через Керченский пролив

Корабль ВМСУ «Донбасс» совершил провокационный подход к Керченскому проливу
Украинский военный корабль «Донбасс» развернулся и не стал пытаться прорваться через Керченский пролив. В пресс-службе Операции объединенных сил заявили, что корабль выполнял задачи в территориальных водах Украины и не входил в «чувствительные зоны». Одновременно с движением «Донбасса» проходили переговоры президентов США и Украины, и корабль лег на обратный курс в точь по их завершении.
Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины развернулся и лег на обратный курс от Керченского пролива. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщает «Интерфакс».
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины в свою очередь заявил, что «Донбасс» не заходил в «чувствительные зоны», ничего не нарушал и действовал в украинских территориальных водах. Сейчас он должен был вернуться на базу.
Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Азовское море является акваторией совместного пользования РФ и Украины.
«Это поисково-спасательное судно наше, без вооружения… Угрозы для нашего корабля, экипажа нет. Он уже почти вернулся в порт. Никаких инцидентов не произошло», - сказал глава минобороны Украины.
В разговоре с «РБК-Украина» Резников также заявил, что российская сторона создает «информационные вбросы».
«Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна - судна без оружия, в то время, когда корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 км от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм», - сказал украинский министр.
При чем тут Байден
«Донбасс» начал движение к Керченскому проливу как раз во время переговоров украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Как сообщает РИА «Новости», после объявления офиса президента Украины о завершении переговоров корабль лег на обратный курс. Киев заявил, что переговоры с Вашингтоном были продуктивными, обсуждались в первую очередь военные вопросы.
Среди них - во-первых, решение о вступлении Украины в НАТО. Оно зависит сугубо от решения украинцев и членов альянса, сказал Байден. Во-вторых, в силе остаются планы Соединенных Штатов о предоставлении Украине помощи.
Зеленский в свою очередь отметил, что Украина «не собирается ни на кого нападать». При этом идею заморозки конфликта в Донбассе Киев не поддерживает, но готов выполнять обязательства о полном прекращении огня, отметил украинский президент.
Белый дом выпустил весьма короткий отчет о разговоре Байдена и Зеленского. Его текст в переводе на русский опубликовало издание «Страна.UA».
«Президент Байден ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства. Он подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
Реакция в Крыму
Председатель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Киев играет с огнем.
«Посягательство на целостность границ Российской Федерации может плачевно закончиться для безумных политиков, засевших в Киеве», - сказал политик.
Он добавил, что у России хватит сил и средств, чтобы пресечь провокации у границ. «Режим президента Украины Владимира Зеленского ждет неминуемый позорный крах в попытках создать точку напряжения у своих границ», - добавил Гемпель.
Реакция в Госдуме
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предостерег Украину от повторения провокаций в Керченском проливе. Он также считает, что такие маневры не могли быть совершены без санкции украинского президента.
«В случае повторения попыток, связанных с желанием или имитацией прорыва через Керченский пролив, украинские корабли ждет незавидная участь.
Он отметил, что украинские власти до сих пор не вынесли уроков после своей же провокации 2018 года. Депутат убежден, что в ответ на действия Киева необходимо задействовать механизм жестких санкций.
Корабль был российским
«Донбасс» был спущен на воду в 1969 году на Щецинской верфи в Польше. Первоначально корабль назывался ПМ-9 - плавучая мастерская. После раздела Черноморского флота СССР название сменили на «Краснодон», в 2001 году он получил свое нынешнее название.
Долгое время в составе ВМСУ он находился в крайне неудовлетворительном состоянии, но прошел ремонтные процедуры в 2011 году.
20 марта 2014 года на корабле был поднят флаг России, а украинский экипаж покинул борт. Однако уже в апреле «Донбасс» вернули Украине и отбуксировали в Одессу.
В сентябре 2018 года «Донбасс» прошел под аркой Крымского моста, ведомый буксиром «Корец». Это произошло с разрешения российских властей. Цель этого похода, согласно заявлению Киева - создание в Бердянске украинской военно-морской базы.
Спустя два месяца после этого в Керченском проливе произошел инцидент с тремя кораблями ВМСУ, который упомянул Шеремет. Они пытались пройти через пролив, не уведомив российскую сторону. Пограничники РФ задержали суда вместе с экипажами, украинские моряки вернулись на родину через год в рамках обмена между двумя странами.
Использование Азовского моря и Керченского пролива регулируется соответствующим договором между Россией и Украиной, вступившим в силу в 2003 году. Стороны договора «руководствуются отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними».
«Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины», - говорится в документе.
Согласно 2-й статье договора, российские и украинские корабли пользуются в этом регионе свободой судоходства. Кроме того, в Азовское море могут проходить суда под флагами третьих государств, если они идут в российский или украинский порт. Однако после вхождения Крыма в состав России территориальные воды вокруг полуострова тоже стали российскими, но Киев это признавать отказывается.
Иван Жуковский