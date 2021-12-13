Войти
Российская газета

Более 40 танков "Армата" передадут в войска после 2023 года

387
0
0
Источник изображения: rg.ru

Поставка танков нового поколения Т-14 "Армата" в российскую армию будет поэтапной. После 2023 года планируется передать более 40 машин.

- Государственные испытания "Арматы" продолжаются, в этом году в них включился новый боекомплект к танку. Ожидаем завершения испытаний в 2022 году, более 40 танков "Армата" будут переданы в войска после 2023-го. Т-14 - шаг вперед на десятилетия, переоснащение армии на эту машину будет поэтапным и плавным по мере истечения сроков службы танков прежних поколений, - рассказал "Интерфаксу" первый зампред Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов.

Т-14 - первый отечественный танк, подготовленный к работе в рамках сетецентрической войны. Управление огнем и другими основными функциями автоматизированы, экипаж находится в изолированной бронекапсуле, разработчик машины, Уралвагонзавод не раз заявлял о возможности создания беспилотной версии "Арматы", а также использования созданных для Т-14 разведывательных беспилотников. "Армата" сможет работать и командной машиной, при помощи мощного радара находя и распределяя цели между ведомыми - доработанными Т-90.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
Компании
ВПК РФ
Уралвагонзавод
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.08.2021
Военные заключили госконтракты на закупку новейшей техники
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
15.05.2012
Итальянская броня России крепка
13.07.2011
Суровая логика неудачи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 15:13
  • 124
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 13.12 15:10
  • 45
Извольте разоружиться
  • 13.12 15:04
  • 165
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 14:08
  • 11
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 13.12 13:23
  • 0
Демократия на штыках винтовок
  • 13.12 13:10
  • 14
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 12:37
  • 3
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 13.12 11:30
  • 2
«Туча» против Javelin. Как можно обмануть американский ПТРК
  • 13.12 05:43
  • 204
В США удивились размерам Су-75
  • 13.12 05:15
  • 1
Египет продолжает применять китайские БЛА ASN-209
  • 13.12 04:56
  • 1
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 12.12 17:00
  • 23
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 12.12 13:55
  • 38
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.12 12:44
  • 4
Управлять дронами "Охотник" будет двухместный Су-57
  • 12.12 09:33
  • 2288
Как насчёт юмористического раздела?