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Интерфакс-АВН

Президент Эстонии высказался за обсуждение вопросов безопасности со всеми союзниками по НАТО

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Военнослужащий армии США во время международных военных учений Saber Strike-2016 в Эстонии
Военнослужащий армии США во время международных военных учений Saber Strike-2016 в Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Степанов

Таллин. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) высказался за обсуждение вопросов безопасности со всеми союзниками по Североатлантическому альянсу, сообщила пресс-служба главы государства.

"Позиция Эстонии ясна - НАТО будет обсуждать вопросы безопасности Европы, включая Эстонию, со всеми союзниками, и это было подтверждено всеми на недавно завершившейся встрече", - сказал Карис после телефонного звонка президента США Джо Байдена главам государств-членов НАТО Восточной Европы.

Президент заявил, что третьи страны не имеют права принимать решения по деятельности альянса в области безопасности, а также налагать вето или говорить о том, кто может или не может входить в НАТО.

"Это может быть только решением стран НАТО. Военное сдерживание НАТО - это вопрос, который решается только государствами-членами НАТО в соответствии с ситуацией в области безопасности", - сказал Карис.

Он подчеркнул, что нынешний кризис можно решить по существующим каналам связи и что общение с Россией должно происходить через Совет Россия-НАТО.

По его словам, "Все союзники должны работать вместе, чтобы изменить поведение России".

Карис отметил, что "происходящее у границ Украины требует постоянного внимания, а Украине нужна наша поддержка. Очень важно, чтобы внимание союзников по НАТО не рассеивалось, и мы рады, что президент США Байден сохраняет Украину в фокусе мирового внимания, что, как мы надеемся, поможет ослабить напряженность. Украина должна иметь возможность самостоятельно определять свое будущее и свой выбор".

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