Войти
Lenta.ru

Треть россиян положительно отнеслась к появлению судей-роботов

359
0
-1
Фото: Pixabay
Фото: Pixabay.

Опрос банка «Открытие»: 18% россиян считают, что роботы-судьи сделают приговоры честнее

Чуть более трети россиян ( 37 процентов) положительно отнеслись к появлению судей-роботов, однако в большинстве случаев граждане хотели бы, чтобы их приговор рассматривал человек, а не цифровой алгоритм. Такие данные приводятся в опросе банка «Открытие», передает РИА Новости.

Около 18 процентов опрошенных сочли, что роботизация суда сделает приговоры честнее. Больше всего людей высказались за цифровое правосудие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (28 процентов), меньше всего — на Дальнем Востоке (10 процентов). При этом 15 процентов полагают, что роботов можно использовать только в гражданских, но не в уголовных процессах.

42 процента россиян категорически против замены судей цифровым алгоритмом, поскольку по их мнению это приведет к незаконным приговорам. Их позиции сильны на Дальнем Востоке (50 процентов) и Южном Федеральном округе (47 процентов).

47 процентов респондентов заявили, что хотят рассмотрения дела живым судьей вне зависимости от того, истцы они или ответчики, потерпевшие или обвиняемые. 15 процентов захотели, чтобы их дело рассматривал робот.

Специалисты полагают, что в 2022 году сегмент роботов ожидает развитие и рост. Доктор философии Техасского университета Робин Р. Мерфи (Robin R. Murphy) предсказал, что в 2022 году во многих странах мира появится полноценная доставка продуктов с помощью роботов. Руководитель фирмы Open Robotics Брайан Герки (Brian Gerkey) считает, что скоро в индустрии возникнет проблема взаимодействия между роботами от разных производителей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Робот
Похожие новости
11.11.2020
Рыбалка, рыбаки и рыбы Fugu
11.10.2017
Окололунную станцию могут оборудовать взлетно-посадочными аппаратами
09.02.2016
Глава Военно-научного комитета рассказал о приоритетах в работе военно-научного комплекса
24.10.2014
СКОЛКОВО:без чего не построить будущее?
09.08.2013
День инноваций МО РФ: прошла пресс-конференция заместителя Министра обороны России генерал-полковника Олега Остапенко
29.10.2012
ВМС США: через 2 года у нас будут лазеры и боевые рыбы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 15:13
  • 124
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 13.12 15:10
  • 45
Извольте разоружиться
  • 13.12 15:04
  • 165
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 14:08
  • 11
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 13.12 13:23
  • 0
Демократия на штыках винтовок
  • 13.12 13:10
  • 14
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 12:37
  • 3
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 13.12 11:30
  • 2
«Туча» против Javelin. Как можно обмануть американский ПТРК
  • 13.12 05:43
  • 204
В США удивились размерам Су-75
  • 13.12 05:15
  • 1
Египет продолжает применять китайские БЛА ASN-209
  • 13.12 04:56
  • 1
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 12.12 17:00
  • 23
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 12.12 13:55
  • 38
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.12 12:44
  • 4
Управлять дронами "Охотник" будет двухместный Су-57
  • 12.12 09:33
  • 2288
Как насчёт юмористического раздела?