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ТАСС

Китай успешно запустил группу спутников Shijian-6 05

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Chanjan-4B
Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4Б" (серия "Великий поход"). Источник: russian.cri.cn.

Их число не уточняется

ПЕКИН, 10 декабря. /ТАСС/. Китай в пятницу при помощи ракеты-носителя Long March-4B (CZ-4B, "Чанчжэн-4Б") осуществил успешный запуск группы спутников Shijian-6 05 ("Шицзянь-6 05"). Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Запуск состоялся в 08:11 (03:11 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу).

Количество спутников не уточняется. Как указывается в сообщении, аппараты будут использоваться для исследования космоса и испытания новых технологий.

Нынешний запуск стал 400-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

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Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
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