Более 20 модернизированных танков Т-80БВ поступили в береговые войска ТОФ

Они способны разгоняться до скорости более 70 км/ч и проехать без дозаправки около 500 километров

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Береговые войска Тихоокеанского флота (ТОФ) получили более 20 модернизированных танков Т-80БВ, которые призваны усилить ударные возможности соединения морской пехоты. Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"Эшелон с боевой техникой накануне прибыл на одну из железнодорожных станций Владивостока. После разгрузки боевые машины в сопровождении военной автоинспекции на специальных тралах доставлены в автопарк соединения", - сказали журналистам.

Танки Т-80БВ отличает единая газотурбинная силовая установка, за что он был назван "летающим" танком. Машина способна разгоняться до скорости более 70 км/ч и проехать без дозаправки около 500 километров. Техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам.

В 2018 и 2019 годах камчатское и приморское соединения морской пехоты Тихоокеанского флота получили на вооружение по десять танков Т-80БВ.