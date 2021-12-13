Провокации Киева на Донбассе будут пресекать

В четверг, 10 декабря, на встрече с иностранными военными атташе начальник Генштаба Валерий Герасимов прокомментировал обвинения Запада, что Москва якобы сосредотачивает силы на границе с Украиной и готовит вторжение в соседнее государство.

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории России. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью", - заявил генерал.

Вместе с тем он обратил внимание, что поставки вертолетов, беспилотников и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. "Киев не выполняет Минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе ПТРК "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны. Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться", - уверен начальник Генштаба.

По его мнению, на нарастании напряженности в мире сказывается деградация системы контроля над вооружениями. К ней, полагает Герасимов, сегодня необходим иной подход. Поэтому Россия предложила "новое уравнение безопасности". Оно охватывает все типы наступательных и оборонительных вооружений, влияющих на стратегическую стабильность, а также новые сферы противоборства - киберпространство, космос, искусственный интеллект.

Ежегодно вблизи от наших границ проходит около 40 крупных военных учений НАТО. В этом году проведены маневры "Защитник Европы" с участием не только стран альянса, но и внеблоковых Швеции, Финляндии, Австрии. К границам РФ перебросили значительные контингенты войск. "Учения завершены, но при этом часть техники США до настоящего времени из Европы не выведена", - подчеркнул генерал.

РФ предложила "новое уравнение безопасности". Оно охватывает контролем все типы вооружений

Он также отметил, что стратегическая авиация США значительно увеличила облеты российских границ, в ходе которых осуществляются тренировки пусков крылатых ракет по объектам на территории РФ. По данным нашего Генштаба, только за последний месяц совершено около 30 вылетов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Юрий Гаврилов