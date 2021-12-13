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Известия.ru

В РФ разработали эскизный проект новой ракеты «Союз-5»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Завершилось проектирование эскизов российской ракеты-носителя «Союз-5», следующий шаг — экспертное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

«Эскизный проект разработан и в настоящее время проходит экспертизу», — цитирует РКЦ ТАСС.

Как уточнили на предприятии, эскизный проект будет представлен экспертам «Роскосмоса» для утверждения.

При этом работу по его сдаче контролирует головная организация — исполнитель заказов по опытно-конструкторской работе «Феникс» — Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

Еще 28 октября генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что при изготовлении ракет-носителей «Союз-5» специалисты будут использовать новый прочный и легкий сплав на базе алюминия-скандия.

По словам Баранова, использование нового алюминиевого сплава с повышенными прочностными свойствами позволит позволяет увеличить выводимую массу полезного груза на несколько сотен килограмм.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Союз-5 РН
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