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ТАСС

В России завершилось эскизное проектирование новой ракеты "Союз-5"

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«Союз-5»
«Союз-5».
Источник изображения: bastion-karpenko.ru

После завершения экспертизы проект будет представлен в Роскосмос для утверждения

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Эскизный проект перспективной российской ракеты-носителя "Союз-5" разработан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".

"Эскизный проект разработан и в настоящее время проходит экспертизу", - заявили в пресс-службе.

Как уточнили на предприятии, после завершения экспертизы эскизный проект будет представлен в Роскосмос для утверждения. Координацией работ по его сдаче занимается головная организация - исполнитель работ по опытно-конструкторской работе "Феникс" - Ракетно-космическая корпорация "Энергия".

Ракета-носитель "Союз-5" разрабатывается для российско-казахстанского проекта "Байтерек". В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракету-носитель "Союз-5", которую планируется запускать оттуда. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".

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