Войти
Известия.ru

Путин призвал не беспокоиться за состояние российской армии

649
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Президент Владимир Путин заявил, что за армию России не нужно беспокоиться, так как с ней все в порядке. Об этом он упомянул 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Не нужно беспокоиться за нашу армию — с ней все в порядке, она развивается», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин во время заседания СПЧ подчеркнул, что часть мира считает РФ своим противником, хотя «Россия не становилась врагом ни одной стране».

19 ноября издание The National Interest написало, что заявление министра обороны России Сергея Шойгу о создании новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-550 произвело невероятный эффект на Западе.

Так, военный эксперт и автор блога War Is Boring Себастьен Роблин выразил уверенность, что, в случае гипотетического конфликта с США на стороне РФ будет серьезное преимущество в виде новейших разработок.

В середине сентябре в Пентагоне заявили, что Россия обладает невероятно мощными вооруженными силами, и США нужно понять, как ей удалось преобразить их за последние два десятилетия.

Тогда же обозреватель Крис Осборн в своей статье призвал не шутить с российской армией, так как ее вооруженные силы благодаря своей модернизации представляют опасность для США и НАТО. Он отметил, что РФ не только создает новое вооружение, но и модернизирует части своего механизированного вооружения и платформ, в частности, танк Т-72.

В свою очередь, кандидат на пост постоянного представителя США при НАТО Джулианна Смит назвала Россию главной военной угрозой НАТО в предстоящем десятилетии. Она считает, что альянсу с 2014 года удалось укрепить возможности противостоять Москве, но многое еще предстоит сделать.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
15.09.2021
Активная фаза недоверия. Почему учения "Запад-2021" нервируют НАТО
31.12.2020
От "Триумфа" — к "Прометею". С чем армия заканчивает 2020 год
28.09.2020
«Кавказ-2020» дал старт новому формату военного сотрудничества
02.12.2016
Свой вместо чужих
17.08.2016
На грани спорта и войны (ECHO24, Чехия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 15:13
  • 124
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 13.12 15:10
  • 45
Извольте разоружиться
  • 13.12 15:04
  • 165
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 14:08
  • 11
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 13.12 13:23
  • 0
Демократия на штыках винтовок
  • 13.12 13:10
  • 14
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 12:37
  • 3
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 13.12 11:30
  • 2
«Туча» против Javelin. Как можно обмануть американский ПТРК
  • 13.12 05:43
  • 204
В США удивились размерам Су-75
  • 13.12 05:15
  • 1
Египет продолжает применять китайские БЛА ASN-209
  • 13.12 04:56
  • 1
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 12.12 17:00
  • 23
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 12.12 13:55
  • 38
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.12 12:44
  • 4
Управлять дронами "Охотник" будет двухместный Су-57
  • 12.12 09:33
  • 2288
Как насчёт юмористического раздела?