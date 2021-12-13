Путин призвал не беспокоиться за состояние российской армии

Президент Владимир Путин заявил, что за армию России не нужно беспокоиться, так как с ней все в порядке. Об этом он упомянул 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Не нужно беспокоиться за нашу армию — с ней все в порядке, она развивается», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин во время заседания СПЧ подчеркнул, что часть мира считает РФ своим противником, хотя «Россия не становилась врагом ни одной стране».

19 ноября издание The National Interest написало, что заявление министра обороны России Сергея Шойгу о создании новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-550 произвело невероятный эффект на Западе.

Так, военный эксперт и автор блога War Is Boring Себастьен Роблин выразил уверенность, что, в случае гипотетического конфликта с США на стороне РФ будет серьезное преимущество в виде новейших разработок.

В середине сентябре в Пентагоне заявили, что Россия обладает невероятно мощными вооруженными силами, и США нужно понять, как ей удалось преобразить их за последние два десятилетия.

Тогда же обозреватель Крис Осборн в своей статье призвал не шутить с российской армией, так как ее вооруженные силы благодаря своей модернизации представляют опасность для США и НАТО. Он отметил, что РФ не только создает новое вооружение, но и модернизирует части своего механизированного вооружения и платформ, в частности, танк Т-72.

В свою очередь, кандидат на пост постоянного представителя США при НАТО Джулианна Смит назвала Россию главной военной угрозой НАТО в предстоящем десятилетии. Она считает, что альянсу с 2014 года удалось укрепить возможности противостоять Москве, но многое еще предстоит сделать.