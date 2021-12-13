«Мы сделали ставку на нанесение массированных ударов»

Главный конструктор компании-разработчика Александр Захаров — о возможностях российских дронов-камикадзе и их применении

На вооружении российской армии совсем скоро появятся дроны-камикадзе, в которые заложена способность применения так называемым роем — единовременной массированной атаки на врага. Разработкой беспилотников-убийц занималось дочернее предприятие концерна «Калашников». О том, когда военные получат новинку, какие цели она способна поразить и сможет ли выиграть конкуренцию у западных аналогов, в интервью «Известиям» рассказал главный конструктор компании-разработчика ZALA AERO Александр Захаров. В ходе беседы он перечислил требования, которые Минобороны ставило перед создателями БПЛА, оценил экспортные перспективы нового вида вооружений и объяснил, при чем здесь экономика.

«Рой» — это именно то, о чем говорят во всем мире»

— С кем смогут бороться беспилотники-камикадзе?

— Как показала практика последних конфликтов в мире, барражирующие боеприпасы (так производители называют БПЛА-камикадзе. — «Известия») показали наибольшую эффективность при работе против легкобронированной техники, по объектам инфраструктуры и живой силе противника. Основной фактор принятия решения о применении такого вооружения — экономическая целесообразность. Мы говорим сейчас о соотношении цены самого боеприпаса и поражаемой им цели.

Именно поэтому мы сделали ставку на возможность массированного нанесения удара по объектам со значительными габаритами и одиночного — по технике противника. Военные сами выберут сценарий применения, а наша задача как разработчика — обеспечить максимально эффективную реализацию выбранного варианта.

Александр Захаров Источник изображения: Фото: пресс-служба группы компаний «Калашников»

— А чем эти барражирующие боеприпасы отличаются от тех же управляемых ракет и корректируемых бомб?

— Прежде всего возможностью запуска с неподготовленных площадок и с расстояния большего, чем у классических артиллерийских боеприпасов. Это уникальное преимущество. Отследить место старта практически невозможно, что обеспечивает одно из основных требований — безопасность личного состава. Всего два человека могут запустить десяток управляемых боеприпасов буквально из кузова стандартного фургона.

Плюс возможность длительного полета в районе интереса в ожидании цели. Другие средства вооружения такой опции лишены, а беспилотники могут в большом количестве находиться в воздухе в безопасной зоне и всего по одной команде направиться к цели. Мы не любим слово «рой», но это именно то, о чем говорят во всем мире. Возможность единовременного применения большого количества барражирующих боеприпасов была заложена нами еще на начальном этапе разработки. Я не открою большого секрета, если скажу, что первые применения отечественных барражирующих боеприпасов КУБ-БЛА были зафиксированы еще в 2015 году. И тогда для военно-промышленного комплекса это был уникальный момент появления совершенно нового типа вооружения.

«Средство вооружения должно иметь интуитивно понятные интерфейсы»

— Способны российские дроны-камикадзе конкурировать с иностранными аналогами?

— Основное преимущество наших барражирующих боеприпасов — это достаточный опыт применения. В нашем классе малогабаритных дронов-камикадзе на мировом рынке есть единицы разработчиков, а реально показавших свою эффективность практически нет. Всё, о чем вы слышите в новостях по поводу применения иностранными армиями, касается изделий с совершенно другими массогабаритными показателями. Не говоря уже о цене. Не стоит сравнивать большой дрон с реактивным или поршневым двигателем и наш малогабаритный легкоуправляемый беспилотник с электрической силовой установкой.

— Могут ли бойцы дистанционно указывать дронам цели в реальном времени?

— Когда мы проводили инициативную опытно-конструкторскую работу и создавали комплекс с управляемыми боеприпасами КУБ-БЛА, это с самого начала было одним из требований Минобороны. Разумеется, предусмотрена возможность интеграции их с единой системой управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) и комплексом разведки, управления и целеуказания «Стрелец».

— Это будет оружие спецназа или дроны в перспективе могут получить и, к примеру, мотострелки?

— Мы считаем, что любое средство вооружения должно иметь интуитивно понятные интерфейсы и эксплуатационные требования. Поэтому наши комплексы может применять любой военнослужащий после минимальной подготовки. А кого наделить таким оружием, решит Министерство обороны.

Фото: пресс-служба группы компаний «Калашников» Источник изображения: iz.ru

— Есть ли заинтересованность в них за рубежом, планируются ли поставки на экспорт?

— Мы неоднократно говорили о том, что наш приоритет — повышение обороноспособности страны, и все разработки нашей компании нацелены в первую очередь на это.

Что касается иностранных заказчиков, мы неоднократно получали запросы от наших партнеров, но разговаривать о заключении контрактов мы сможем только после принятия на снабжение наших комплексов в Министерстве обороны России. КУБ-БЛА станет первым барражирующим боеприпасом, принятым на вооружение в российской армии.

Мало кто об этом говорит, но разработка абсолютно нового типа вооружения была проведена полностью в инициативном порядке за счет производителя. Это не менее уникальный случай в отечественной промышленности.

Возвращаясь к теме экспорта, разрешительные документы нами получены. Мы уверены в высоком интересе к своей продукции со стороны иностранных партнеров и готовы к сотрудничеству в любых разрешенных российским законодательством форматах.

Антон Лавров