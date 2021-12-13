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ТАСС

Войска ПВО-ПРО займутся совершенствованием защиты госграниц России в 2022 году

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Генерал-лейтенант Андрей Демин на презентации для журналистов зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Фото PhotoXPress.ru
Генерал-лейтенант Андрей Демин на презентации для журналистов зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Фото PhotoXPress.ru.

По словам заместителя главнокомандующего ВКС РФ Андрея Демина, основные усилия будут сосредоточены на участии в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Командование войск ПВО-ПРО займется совершенствованием организации боевого дежурства по ПВО для гарантированной защиты госграницы РФ в 2022 году. Об этом сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.

"В 2022 году перед командованием войск ПВО-ПРО стоит важнейшая задача по совершенствованию организации боевого дежурства по ПВО для гарантированной защиты Государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве, контроля за соблюдением правил его использования и пресечения террористических актов", - сказал Демин в интервью еженедельной газете "Независимое военное обозрение".

По его словам, основные усилия будут сосредоточены на участии в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022". "Важнейшими мероприятиями подготовки войск ПВО являются проведение тактических учений с боевой стрельбой с соединениями и воинскими частями. В следующем году планируется провести более 25 тактических учений с боевой стрельбой, в ходе которых планируется отработать новые способы и тактические приемы борьбы с крылатыми ракетами и массовым применением малоразмерных беспилотных летательных аппаратов в составе смешанных группировок войск на основе боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике", - отметил заместитель главнокомандующего ВКС РФ.

Он отметил, что одной из главных задач продолжает оставаться повышение уровня слаженности подразделений и воинских частей, готовности к выполнению задач по предназначению, которые будут реализованы в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки.

"Кроме того, основными задачами мирного времени являются: обучение войск эффективному противодействию и гарантированному прикрытию объектов и группировок войск от ударов крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов противника; внедрение перспективных образцов вооружения в войска; повышение качества подготовки военнослужащих в учебных заведениях ВКС; развитие международного военного и военно-технического сотрудничества в формате противовоздушной обороны на пространстве Содружества Независимых Государств", - подчеркнул Демин.

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