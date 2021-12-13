«Пять глаз»: следить всегда, следить везде

Англоязычный разведывательный союз может быть расширен

Соглашение об обмене специальными данными со странами, входящими в разведывательный альянс «Пять глаз» (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), является реликтом Второй мировой войны и нуждается в обновлении. В этот документ необходимо включить Германию, Индию, Японию и Республику Корея. Увеличение числа членов разведывательного альянса позволит более эффективно отслеживать военные приготовления Пекина и контролировать его действия в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) и на мировой арене.

Такое положение предложил внести в закон «Об ассигнованиях на национальную оборону на 2022 год» (NDAA) председатель подкомитета по разведке и специальным операциям комитета по ВС Палаты представителей Рубен Гальего. Он заявил, что включение новых членов в эту разведывательную структуру позволит Соединенным Штатам лучше противостоять Китаю, а также откроет англоязычный клуб для более широкой группы стран. По его словам, сегодня необходимо преодолеть базовые культурные факторы, которые пронизаны ксенофобией в вопросах, касающихся обмена информацией с азиатскими странами.

«Я думаю, кое от кого, совершенно не погруженного в чужую культуру, мы дождемся чего-то вроде бытовой ксенофобии в отношении обмена чувствительной информацией с преимущественно азиатскими, неанглоязычными странами. Говоря начистоту, им просто придется смириться с этим. Добро пожаловать в совершенно новый мир, и будьте добры сражаться в нем бок о бок с новыми друзьями. Потому что мы не хотим ввязываться в такую драку без них», – подчеркнул конгрессмен.

Дополнения, предлагаемые Гальего к проекту закона NDAA на будущий год, открывают двери для первого расширения альянса «Пять глаз» за всю историю его существования. «Мы очень сильно зациклились на старой модели «Пяти глаз», которая, я думаю, уже устарела. Нам нужно расширить сферу охвата и выйти за пределы англофильского междусобойчика», – заявил Гальего на недавно прошедшем Форуме по национальной безопасности – 2021, организованном интернет-журналом Defense One и сетевым изданием Nextgov.

В предлагаемых поправках директору национальной разведки и министру обороны предписывается сообщить о недостатках обмена разведданными между странами-участницами «Пяти глаз». А также изучить и озвучить выгоды и риски, которые могут возникнуть от присоединения к альянсу новых членов.

Гальего намерен внести в текст NDAA положение о том, что «ландшафт угроз значительно изменился с момента создания альянса «Пять глаз», причем основные угрозы в настоящее время исходят от Китая и России». Поэтому, «сталкиваясь с конкуренцией великих держав, страны альянса должны увеличить число его участников за счет ввода других демократий-единомышленников».

Альянс «Пять глаз» родился во время Второй мировой войны как соглашение об обмене данными, полученными радиоразведками США и Великобритании. После ее окончания, рассматривая угрозы европейским странам, исходящие от СССР, два бывших члена антигитлеровской коалиции отредактировали действующую договоренность и подписали новое соглашение об обмене информацией, добытой их радиоразведками.

Через некоторое время в соглашение были включены Австралия, Новая Зеландия и Канада. Так появился союз спецслужб, получивший название по числу его участников. Эта акция стала одним из наименее известных успехов англосаксонских разведок в деле обеспечения национальной безопасности во времена холодной войны. Альянс был настолько закрытым, что, по некоторым данным, премьер-министры Австралии не знали о его существовании до 1970-х годов. Детали соглашения были рассекречены только в 2010 году.

«Пять глаз» было не только соглашением об обмене разведданными между пятью странами, но и их обязательством не осуществлять разведывательные акции в отношении друг друга. Трудно переоценить, насколько радикальным был такой подход во взаимоотношениях государств мира, когда на фронтах тайной войны все они сражались друг с другом.

Дастин Кармак, бывший начальник штаба отставного директора национальной разведки Джона Рэтклиффа, в настоящее время работающий в фонде «Наследие» (Heritage Foundation), выразил свои опасения по поводу расширения действующего альянса. «Лично я полностью за расширение альянса», – сказал Кармак. Но предупредил, что каждую новую страну необходимо будет внимательно оценить на предмет способности соблюдать конфиденциальность источников развединформации и методов сбора разведданных. И добавил, что «это намного легче сказать, чем сделать».

Бывший аналитик ЦРУ Аки Перитц в статье в Defense One, озаглавленной «Расширить пять глаз до девяти? Четыре – это слишком много» написал, что, когда законодатели рассмотрят законопроект об ассигнованиях на оборону, «они должны отказаться от очень плохой идеи расширения исторического соглашения».

Перитц пишет: «Сотрудничество с разведкой, как однажды высказался бывший генеральный директор МИ-5 Стивен Ландер, «в основе своей является проявлением индивидуальной государственной власти и национальных интересов». Нация не войдет в него, если не получит чего-то стоящего... Неясно, какую выгоду получают Соединенные Штаты от расширения «Пяти глаз», которой они еще не извлекают из ранее существовавших отношений. Америка уже делится обширными данными военной разведки со многими странами и делала это на протяжении десятилетий».

Эксперт также сомневается, что «политики всерьез полагают, будто Соединенным Штатам следует прекратить сбор разведданных об Индии». Он отмечает, что эта ядерная страна с достаточно развитой экономикой находится в многочисленных конфликтах со своими соседями. В октябре 2020 года США уже подписали с Дели соглашение об обмене данными геопространственной разведки. И этого, по мнению Перитца, вполне достаточно.

«А как насчет нашего близкого американского союзника Германии? – вопрошает эксперт. – Разве Соединенные Штаты не хотели бы доподлинно знать, о чем думают лидеры крупнейшей экономики Европы, особенно во времена политической и экономической турбулентности? Разве американские лидеры не должны иметь доступ к более достоверной информации, чтобы принимать наиболее обоснованные решения? И, кстати, Берлин скорее всего тоже собирает разведданные о нас». Расширение «Пяти глаз», убежден специалист, означает большие возможности для противников Америки получить тщательно охраняемые секреты. Чем больше людей владеют информацией, тем больше вероятность того, что кто-то украдет ее или передаст заинтересованным лицам.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»