«ПМ здорово умеет обездвиживать. Попадаешь в руку, и она отнимается»

Почему пистолет Макарова в СОБРе любили больше других

Отслужив 70 лет, с 1951 года, легендарный пистолет Макарова (ПМ) официально уходит на пенсию. Его снимают с вооружения. На смену ПМ приходит пистолет Лебедева. С 2022 года он поступит в силовые структуры. О личном отношении к ПМ - в колонке журналиста и бывшего офицера МУРа Сергей Лютых.

Стрелять мне из ПМ, слава богу, доводилось только в тирах и на стрельбищах. Он меня раздражал одним своим видом. Молодой, дерзкий, я пренебрежительно называл его «открывашкой».

Метко стрелять из него с 25 метров я так и не научился. Когда учился в милицейском колледже думал, что дело во мне, а в вузе взял в руки ТТ и почувствовал себя снайпером. Макаров стал бесить еще больше.

Но Тульский Токарев постоянно давал осечки, а ПМ - никогда.

Затем препод пытался обучать нас чему-то наподобие практической стрельбы. Мы работали по мишеням с десяти и пятиметрового расстояния. Здесь я уже и с Макаровым неплохо справлялся, но все равно считал его уродским и никчемным.

Потом я работал в МУРе на Петровке, 38 и как-то был на задании с собровцами. Один из них держал в руках ПМ и я решил его пожалеть, мол, как вообще в спецназе до сих сохранились эти пукалки, которые давно пора списать.

«315 метров в секунду начальная скорость пули - это же смешно! Вот у Глока 17 - 375 метров в секунду, а у ТТ - аж 420. Если бы он не глючил, то вообще супермощь», - начал я и потом еще вспомнил известную байку про то, что Макаров ватник пробить не может. Теперь понимаю, как глупо выглядел, задвигая какую-то чушь человеку с реальным боевым опытом. СОБРовец был вежливый и не послал меня на три буквы.

Вместо этого, он сказал, что доверяет Макарову свою жизнь, считает лучшим пистолетом для тех, кто умеет с ним обращаться. Еще спецназовец объяснил, что в магазине у него заряжены патроны, которые не представляют опасности при рикошете, а это особенно важно, если стрелять в квартире.

«ПМ здорово умеет обездвиживать. Если попадаешь в ногу или в руку, то она тут же отнимается. А вот бойцу нашему раз из ТТ в руку попали, так он с нее продолжал стрелять», - рассказал собровец.

Мой отец также служил в милиции и несколько лет подряд носил Макаров на «постоянке». Настолько привык, что, будучи в Чечне летом 2000 года, отец - увлеченный марафонец - бегал по утрам по Гудермесу с ПМ за поясом и он нисколько его не тяготил. Бывало отец успешно использовал этот пистолет в качестве кастета при задержании, ну и как открывашку тоже.

Что ПМ - это легендарный ствол я до конца осознал только после отставки, наблюдая за тем, какой популярностью пользуется пневматические пистолеты и травматы, стилизованные под Макаров.

А когда мне в руки попал страйкбольный вариант с какими-то пластмассовыми детальками и батарейками, то я вспомнил учения, на которых мы бегали по полигону и без конца разбирали-собирали ПМ, отрабатывая вариант возможной осечки.

Какой же он простой в устройстве и неубиваемый! Это действительно Калашников среди пистолетов.

Пока трудно представить, что слава какого-нибудь другого отечественного пистолета превзойдет славу Макарова. Есть у этого оружия свой шарм и узнаваемый стиль. Создатель пистолета Николай Федорович Макаров когда-то победил конкурентов, среди которых были не только Стечкин и Токарев, но и другие разработчики.

Взял он не только упорством, расстреливая в два-три раза больше образцов, чтобы отработать надёжность и живучесть пистолета. Были у ПМ и важные конструктивные особенности, практически исключавшие, к примеру, утыкание патронов при подаче из магазина в ствол.

А еще наш пистолет оказался проще, чем Walther PP 1929 года, который служил отправной точкой для участников конкурса, так как детали пистолета Макарова совмещают несколько функций.

Николай Макаров затем занимался разработкой авиационной пушки и нескольких противотанковых ракетных комплексов, а на пенсии придумал машинку для закатывания консервов - жена попросила.

Макаров скончался в 1988 году, но свою фамилию он прославил на все времена. Изобретенный этим человеком пистолет - предмет гордости за отечественных оружейных мастеров. Думаю, особая крутизна ПМ будет раскрыта со временем, когда он уже станет не обыденным атрибутом, а стрелковым раритетом.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Биография автора:

Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38

Сергей Лютых