«ПМ здорово умеет обездвиживать. Попадаешь в руку, и она отнимается»

Почему пистолет Макарова в СОБРе любили больше других
Отслужив 70 лет, с 1951 года, легендарный пистолет Макарова (ПМ) официально уходит на пенсию. Его снимают с вооружения. На смену ПМ приходит пистолет Лебедева. С 2022 года он поступит в силовые структуры. О личном отношении к ПМ - в колонке журналиста и бывшего офицера МУРа Сергей Лютых.
Стрелять мне из ПМ, слава богу, доводилось только в тирах и на стрельбищах. Он меня раздражал одним своим видом. Молодой, дерзкий, я пренебрежительно называл его «открывашкой».
Метко стрелять из него с 25 метров я так и не научился. Когда учился в милицейском колледже думал, что дело во мне, а в вузе взял в руки ТТ и почувствовал себя снайпером. Макаров стал бесить еще больше.
Но Тульский Токарев постоянно давал осечки, а ПМ - никогда.
Затем препод пытался обучать нас чему-то наподобие практической стрельбы. Мы работали по мишеням с десяти и пятиметрового расстояния. Здесь я уже и с Макаровым неплохо справлялся, но все равно считал его уродским и никчемным.
Потом я работал в МУРе на Петровке, 38 и как-то был на задании с собровцами. Один из них держал в руках ПМ и я решил его пожалеть, мол, как вообще в спецназе до сих сохранились эти пукалки, которые давно пора списать.
Вместо этого, он сказал, что доверяет Макарову свою жизнь, считает лучшим пистолетом для тех, кто умеет с ним обращаться. Еще спецназовец объяснил, что в магазине у него заряжены патроны, которые не представляют опасности при рикошете, а это особенно важно, если стрелять в квартире.
«ПМ здорово умеет обездвиживать. Если попадаешь в ногу или в руку, то она тут же отнимается. А вот бойцу нашему раз из ТТ в руку попали, так он с нее продолжал стрелять», - рассказал собровец.
Мой отец также служил в милиции и несколько лет подряд носил Макаров на «постоянке». Настолько привык, что, будучи в Чечне летом 2000 года, отец - увлеченный марафонец - бегал по утрам по Гудермесу с ПМ за поясом и он нисколько его не тяготил. Бывало отец успешно использовал этот пистолет в качестве кастета при задержании, ну и как открывашку тоже.
Что ПМ - это легендарный ствол я до конца осознал только после отставки, наблюдая за тем, какой популярностью пользуется пневматические пистолеты и травматы, стилизованные под Макаров.
А когда мне в руки попал страйкбольный вариант с какими-то пластмассовыми детальками и батарейками, то я вспомнил учения, на которых мы бегали по полигону и без конца разбирали-собирали ПМ, отрабатывая вариант возможной осечки.
Какой же он простой в устройстве и неубиваемый! Это действительно Калашников среди пистолетов.
Пока трудно представить, что слава какого-нибудь другого отечественного пистолета превзойдет славу Макарова. Есть у этого оружия свой шарм и узнаваемый стиль. Создатель пистолета Николай Федорович Макаров когда-то победил конкурентов, среди которых были не только Стечкин и Токарев, но и другие разработчики.
Взял он не только упорством, расстреливая в два-три раза больше образцов, чтобы отработать надёжность и живучесть пистолета. Были у ПМ и важные конструктивные особенности, практически исключавшие, к примеру, утыкание патронов при подаче из магазина в ствол.
Николай Макаров затем занимался разработкой авиационной пушки и нескольких противотанковых ракетных комплексов, а на пенсии придумал машинку для закатывания консервов - жена попросила.
Макаров скончался в 1988 году, но свою фамилию он прославил на все времена. Изобретенный этим человеком пистолет - предмет гордости за отечественных оружейных мастеров. Думаю, особая крутизна ПМ будет раскрыта со временем, когда он уже станет не обыденным атрибутом, а стрелковым раритетом.
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Биография автора:
Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38
Сергей Лютых