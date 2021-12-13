Жизнь, посвященная флоту

Памяти вице-адмирала Алексея Буриличева

Так уж случилось, что, окончив зенитно-ракетное училище, прослужив в войсках ПВО 27 лет и после увольнения в запас сделавшись военным обозревателем газеты «Мурманский вестник», я в основном писал не о своих бывших коллегах (хотя и их не обходил вниманием), а о моряках-североморцах. И на то были веские основания: жил и живу в столице Северного флота – закрытом административно-территориальном образовании городе Североморске.

В те годы у меня сложились неплохие отношения с командованием Северного флота. В 1999 году был приглашен на работу в пресс-службу Мурманского морского пароходства, которое шефствовало над 11-й противоавианосной дивизией атомных подводных лодок. И здесь получил карт-бланш для освещения жизни и службы моряков-подводников. Побывать довелось во всех гарнизонах подводников и практически на всех типах атомных подводных лодок, за исключением АПЛ «Оренбург».

К тому же то был период, когда губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов выступил инициатором создания «Межрегиональной Ассоциации субъектов РФ и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота». С делегациями регионов, приезжавших к своим подшефным, посещал гарнизоны. То был действительно сложный период для флота, когда города и регионы помогали, чем могли, североморцам выжить и нести боевую службу.

Товарищ командир

Одной из запомнившихся встреч стало общение с контр-адмиралом Алексеем Буриличевым. С той поры прошло 16 лет. К сожалению, 25 ноября 2020 года вице-адмирал Алексей Витальевич Буриличев – Герой России, начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ – скончался на 63-м году жизни. Подводному флоту СССР и России он отдал 45 лет.

Служба начальником Главного управления глубоководных исследований подразумевала особую секретность, и вряд ли кому-то из журналистов удалось получить исчерпывающую информацию о его жизни и службе. Мне повезло общаться с этим замечательным человеком. В эти скорбные дни, когда родные, близкие и сослуживцы Алексея Витальевича будут его вспоминать, не могу не поделиться своими впечатлениями об этом замечательном человеке.

Мне довелось общаться с Алексеем Буриличевым в 2005 году. Тогда он был контр-адмиралом, заместителем начальника штаба Северного флота. С той поры Алексей Витальевич стал вице-адмиралом, возглавил одно из наиболее секретных управлений Министерства обороны. А к Золотой звезде Героя и ордену Красной Звезды на его груди прибавилось три ордена Мужества.

Если верить, что глаза – зеркало души, то у него была добрая душа, хотя это на первый взгляд не очень соотносилось с его служебной карьерой. Командир многоцелевой атомной подводной лодки, начальник штаба, а затем командир дивизии подводных лодок, заместитель начальника штаба флота. Все эти должности, которые последовательно прошел Алексей Буриличев, требовали жесткости, холодного расчета, волевых качеств, которые далеки от сентиментальности.

Но, по-видимому, такое сочетание несочетаемых качеств возможно лишь у командиров-подводников и летчиков. Отдавая приказ, они прекрасно сознают, что последствия его выполнения напрямую коснутся подчиненных, находящихся вместе в прочном корпусе на глубине или в хрупком фюзеляже самолета на огромной высоте. Такая служба привела к тому, что только подводники и летчики обращаются друг к другу не по званиям, а словами «товарищ командир».

Это признание высочайшего уважения к человеку, которому доверено принятие решений государственной важности, от которых зачастую зависит и жизнь подчиненных. У Алексея Витальевича глаза были добрые, с живой искоркой. Хотя, трудно сказать, насколько добрым и мягким бывал этот человек, когда обстановка требовала принятия жестких решений.

Биография героя

Для Буриличева были три наиболее значимых праздника: День защитников Отечества, День ВМФ и День моряка-подводника. Уважение к тем, кто посвятил себя служению Родине, защите Отечества, впитал в себя с детства. Ведь он родился в семье офицера-фронтовика.

Алексей, как и все дети офицеров, поколесил с родителями по просторам страны, меняя гарнизоны и школы. Их в его школьной биографии набралось пять. По логике становления офицерских династий он должен был поступать в училище, готовящее офицерские кадры для войск противовоздушной обороны, в которых служил отец. Но к восьмому классу у него окончательно созрело решение: буду морским офицером. Не последнюю роль сыграли книги писателей-маринистов, которые Алексей читал запоем. После школы он направился поступать в военно-морское училище в город, где появился на свет – в Ленинград, на штурманский факультет Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. В 1980-м, закончив учебу, получил распределение на Северный флот.

Из 26 лейтенантов, однокурсников Алексея Буриличева, на подводные лодки попали служить 24. Для Буриличева местом службы стал Североморск-7, ныне известный как Заозерск. Как одного из наиболее грамотных офицеров его направили в экипаж атомного подводного истребителя, получившего в натовских кругах кодовое название «Альфа».

Этот проект лодки-автомата, где весь экипаж состоял из офицеров (и, что для тех времен было удивительно, не имел в составе экипажа замполита), намного опередил время. Это был прорыв в атомном подводном судостроении. Аналогов в мировой практике этой лодке до сих пор нет. Располагая мощным вооружением, современными средствами обнаружения, эти истребители доставили немало хлопот вероятному противнику.

На «Альфах» Буриличев за девять лет прошел путь от младшего штурмана до старшего помощника командира, выполнив пять боевых служб. А затем в составе нового экипажа в 1991-м он отправился осваивать более современный проект атомной подводной лодки, получившей название «Пантера». С экипажем этой подлодки его связали пять лет службы. В память об одном из походов на «Пантере» на его парадном мундире появился орден Красной Звезды. А у командира лодки капитана 1 ранга Василия Михальчука – самый почитаемый в армейской и флотской офицерской среде орден Красного Знамени. За пустяки такие награды не дают.

Пришла пора, и Алексей Буриличев принял под командование атомную подводную лодку «Волк». И сегодня лодки этого проекта считаются самыми современными на флоте, ни в чем не уступая американским, английским и французским аналогам, а по многим параметрам, особенно по вооружению, превосходя их.

С экипажем этой лодки Буриличев ушел в 1995 году на боевую службу, ставшую для него звездной. В прямом смысле этого слова. За успешное выполнение поставленной боевой задачи Алексей Буриличев был удостоен высшей награды Родины – ему присвоили звание Героя России. 27 членов экипажа были награждены орденами Мужества и «За военные заслуги», медалями «За отвагу» и медалями Ушакова.

Опыт и прозорливость

Контр-адмирал Буриличев, рассуждая о своей награде, сказал тогда, что это во многом стечение обстоятельств. Но потом сам же себя опроверг. Ведь скрытность, качество выполнения задачи зависят не только от везения. При равных условиях нужно перехитрить хорошо обученного противника, выйти победителем из схватки, исключив возможность своего обнаружения – а значит, и условного, в мирной обстановке, уничтожения. Здесь важны и умение командира, и его знания, и уровень подготовки экипажа, действующего как единый организм.

К этой награде Алексей Витальевич шел всю свою служебную карьеру, поднимаясь к вершинам командирского мастерства. Были в его практике и выходы техники из строя, когда лодка находилась в подводном положении. И инциденты с атомными энергетическими установками. Именно в таких ситуациях нарабатывается опыт, который становится ценнейшим достоянием командира и затем передается преемникам. А Буриличев дал путевку на командирский мостик пяти офицерам, которые возглавили атомные подводные лодки Северного флота.

Каждая боевая служба – а их у контр-адмирала Буриличева в общей сложности было 11 – серьезное испытание уровня подготовки экипажа, морально-психологических качеств подводников.

«Морская служба сложная, тяжелая, непростая штука, – говорил Алексей Витальевич. – Ее логика вырабатывалась веками, а законы, руководство по борьбе за живучесть, корабельный устав написаны кровью, потерями, неудачами. С подводной стихией нужно всегда быть на вы».

Этому Буриличев продолжал учить командиров атомных подводных лодок, получив назначение на «береговую» должность заместителя начальника штаба Северного флота. Опирался на богатейший практический опыт, на знания, приобретенные в высшем военно-морском училище, в Военно-морской академии и Академии Генерального штаба. Даже в новой должности он продолжал выходить в море с экипажами атомных подводных лодок на отработку учебно-боевых задач.

Как моряк, искренне болеющий за судьбу флота, посвятивший ему свою жизнь, он во время нашей встречи не мог не поделиться наболевшим – состоянием флота, который тогда переживал не лучшие времена. Ситуация кардинально изменилась в последние годы, изменилось отношение высшего военно-политического руководства страны к проблемам флота. А у моряков появилась уверенность, что все изменится к лучшему.

«Океан и шельфовая зона – это тот пирог, за каждый кусок которого развернется упорная борьба, – пророчески сказал тогда Алексей Витальевич. – И отстаивать свои национальные интересы без мощного флота будет невозможно. В том числе и в Арктике, где на шельфе сосредоточены несметные богатства углеводородного сырья. Ведь очень часто интересы сопредельных государств не совпадают. В этих условиях Россия просто обязана больше внимания уделить развитию своего военно-морского флота».

Юрий Банько

Юрий Тимофеевич Банько – журналист.