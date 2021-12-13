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ТАСС

В России разрабатывают новые РЛС загоризонтного обнаружения

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РЛС "Контейнер".
РЛС "Контейнер".
Источник изображения: Пресс-служба НИИДАР

Как сообщили в ВКС РФ, их заступление на боевое дежурство планируется в ближайшие годы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты проводят опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию новых радиолокационных станции (РЛС) загоризонтного обнаружения, подобные РЛС "Контейнер". Об этом сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.

"В настоящее время проводятся ОКР по созданию подобных [РЛС "Контейнер"] РЛС загоризонтного обнаружения для контроля воздушной и надводной обстановки на западном, южном и восточном стратегических направлениях. Заступление на боевое дежурство следующих станций планируется в ближайшие годы", - рассказал он в интервью еженедельной газете "Независимое военное обозрение".

По его словам, станция "Контейнер" эффективно несет круглосуточное дежурство в составе дежурных сил ВКС, ежедневно обнаруживает и сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов.

"В своей зоне ответственности станция способна обнаруживать воздушные объекты различных классов: летательные аппараты, выполненные по технологии "стелс", стратегические беспилотные летательные аппараты, крылатые и гиперзвуковые ракеты над территорией стран европейского региона, Ближнего Востока, Персидского залива, над акваториями Балтийского, Черного и Средиземного морей. Получаемая информация является важной при оценке общей разведывательной обстановки", - сказал он.

РЛС "Контейнер" работает за счет приема сигнала, отраженного от ионизированного слоя атмосферы, который располагается на высотах от 60 км и выше. Это позволяет вести радиолокацию на дальность до 3 тыс. км и обнаруживать цели, которые находятся по отношению к РЛС за изгибом земной поверхности, то есть закрыты от прямой радиовидимости.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Проекты
ГЗЛА
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