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Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы

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Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы.
Источник изображения: General Atomics Aeronautical Systems

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems представила беспилотник Mojave укороченного взлета и посадки. Как сообщает FlightGlobal, он сможет подниматься в воздух и садиться на грунт, песок или палубу авианосца.

General Atomics стоит за разработкой целого ряда беспилотников, от ударных вроде MQ-1C Gray Eagle до разведывательных, как Altius-600. В том числе, эта компания создала MQ-9 Reaper — основу парка ударных беспилотных летательных аппаратов на вооружении ВВС США.

Mojave, который General Atomics представила 9 декабря, внешне напоминает Reaper и Gray Eagle. От них новому беспилотнику досталась авионика и системы управления полетом. К тому же, его построили на базе фюзеляжа последней модели Gray Eagle, которая отличается увеличенной дальностью полета.

Крыло у Mojave не заимствованное, с отклоняемыми предкрылками и двухщелевыми закрылками для максимальной подъемной силы. Оно в целом шире по сравнению с Gray Eagle и Reaper. При этом размах у него чуть меньше, чем у них — 15,8 метра.

Главная особенность Mojave — умение взлетать и садиться на нестандартные взлетно-посадочные полосы. Например, с грунтовой дороги, песка или высохшего русла реки. Для взлета и посадки беспилотнику достаточно 152 метров, что также позволяет использовать его на авианосцах или даже универсальных десантных кораблях.

Mojave получил турбовинтовой двигатель мощностью 450 лошадиных сил и может летать более 25 часов. Беспилотник способен нести до 1,6 тысячи килограмм полезной нагрузки. У него есть внешние подвески для 16 ракет AGM-114 Hellfire класса «воздух-поверхность». Сейчас беспилотник продолжает проходить испытания. Его прототип впервые поднялся в воздух этим летом.

Ранее мы писали про замену Reaper, проект которой представила General Atomics. Новый аппарат планируется создать по схеме «летающее крыло».

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AGM-114
MQ-1 Predator
Компании
General Atomics
Проекты
Авианосец
БПЛА
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1 комментарий
№1
10.12.2021 11:08
БЛА СКВП. Круть!
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