Масштаб воздушной обороны

ПВО страны усиливается новыми боевыми системами

Крупные учения, поставка новой зенитной ракетной техники и развертывание перспективных радиолокационных станций. Об итогах уходящего года и планах на перспективу ответственному редактору «Независимого военного обозрения» Дмитрию ЛИТОВКИНУ рассказал командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей ДЕМИН.

– Андрей Геннадьевич, тема возможного воздушно-космического нападения, в том числе и с применением ядерного оружия, как ни печально, стала актуальной. Американцы ставят на вооружение атомные заряды малой мощности, декларируют концепции их применения при решении региональных проблем. Готовы ли мы парировать эту угрозу?

– В 2021 учебном году подготовка органов управления, войск противовоздушной и противоракетной обороны проводилась с целью поддержания высокой боевой готовности и совершенствования уровня подготовленности, обеспечивающего гарантированное выполнение ими задач по предназначению.

2021 год – год 80-летия начала Великой Отечественной войны и битвы за Москву. Уже с 22 июля 1941 года войска ПВО успешно отражали массированные удары Люфтваффе по Москве. До декабря 1941 года войска ПВО отразили 122 налета и уничтожали в среднем по 30 самолетов в день. Из 8 тыс. самолетов, участвовавших в налетах на Москву с июля по декабрь 1941 года, к объектам прорвалось всего 229. 9 ноября 1941 года решением Государственного комитета обороны были образованы войска ПВО территории страны.

Можно с уверенностью сказать, что, как и в годы Великой Отечественной войны, военнослужащие ПВО продолжают выполнять воинский долг добросовестно, с каждым годом их профессионализм возрастает.

Что касается подготовки войск в текущем году, было проведено более 130 мероприятий оперативной и боевой подготовки, из которых более 100 тактических учений, тренировок. С соединениями и воинскими частями ПВО проведено более 15 тактических учений с выполнением практических боевых стрельб на полигонах Ашулук и Телемба.

Основными мероприятиями были участие в широкомасштабном совместном учении Вооруженных сил «Запад – 2021», совместном учении «Боевое содружество – 2021», совместном учении по ПВО России и Сербии «Славянский щит – 2021», а также в командно-штабных учениях с объединениями Воздушно-космических сил. В ходе учений отрабатывалось отражение ударов воздушного противника, в том числе с применением перспективных средств воздушно-космического нападения, маневров подразделений на угрожаемых направлениях. Личный состав войск противовоздушной и противоракетной обороны показал высокий уровень подготовки и оценен не ниже «хорошо».

– Что это означает?

– Боевая подготовка в воинских частях ПВО организована на плановых занятиях, совершенствуется в ходе проведения учений с соединениями и частями противовоздушной обороны, в том числе с выездом на полигоны. Учтен опыт конфликта в Нагорном Карабахе, где впервые массово применялись разведывательные и ударные БПЛА. В 2021 году боевой опыт, полученный Воздушно-космическими силами в Сирии, внедрялся в ходе тактических учений, на полигонах Ашулук и Телемба.

В рамках совершенствования боевой подготовки в первом полугодии на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС были проведены заключительные этапы Всеармейских соревнований по полевой выучке среди боевых расчетов зенитных ракетных войск «Ключи от неба – 2021» и радиотехнических войск «Воздушные рубежи – 2021», в которых приняли участие более 35 расчетов и команд, 250 военнослужащих и 40 единиц вооружения и военной техники войск ПВО. Кроме того, особое внимание было уделено подготовке войск к противодействию беспилотным летательным аппаратам с учетом опыта вооруженных конфликтов в САР и Республике Армения.

– На недавних учениях «Славянский щит – 2021» это учитывалось?

– В октябре 2021 года боевые расчеты зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил приняли участие в совместных учениях на территории другого государства со своей техникой. Целью этих учений стало создание совместной группировки сил и средств противовоздушной обороны России и Сербии для охраны и обороны авиабазы Батайница, Белграда и центрального промышленного района Сербии.

Практически отработаны вопросы:

- перемещения личного состава, вооружения и военной техники на территорию другого государства;

- несения боевого дежурства по противовоздушной обороне; совершения марша в новый позиционный район;

- ведения противовоздушного боя с имитированными и боевыми пусками ракет по воздушным целям, обозначающим крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, в условиях, максимально приближенных к боевым;

- выполнения стрельб по наземным и воздушным целям боевыми машинами зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

В результате проведения совместного учения боевые расчеты поразили все назначенные мишени и показали высокий уровень профессионализма и мастерства. Мы не останавливаемся на достигнутом результате, планируем включать в мероприятия учений новые, усложняющие обстановку элементы.

– Сейчас много информации о новых перспективных комплексах ПВО/ПРО, поставляемых армии. Что нас ждет?

– В этом году в войска противовоздушной и противоракетной обороны из предприятий промышленности поставлены два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 и первая зенитная ракетная система с повышенными боевыми возможностями – С-350, а также более 600 зенитных управляемых ракет различного типа. До конца года планируется поставка еще трех дивизионных комплектов зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

На вооружение радиотехнических войск в 2021 году поступило более 20 образцов вооружения, способных обнаруживать весь спектр воздушных объектов, в том числе гиперзвуковых и выполненных по технологии «Стелс». Радиолокационные комплексы и станции боевого и дежурного режима способны одновременно обнаруживать более 200 воздушных объектов различных классов (самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и ракет) на малых, средних и больших высотах на дальностях до 1200 км и высотах более 100 км. Среди них новейшие, не имеющие зарубежных аналогов радиолокационные комплексы боевого режима ряда «Небо», радиолокационные станции средних и больших высот «Гамма-ДМ», маловысотные радары ряда «Подлет-М», «Каста-ВМ». Кроме того, постоянно идет разработка перспективных РЛС.

От своевременного обнаружения и устойчивого сопровождения средств воздушно-космического нападения противника, радиолокационной информации и многих других факторов напрямую зависит выполнение поставленных задач частями и подразделениями противовоздушной обороны.

– ЗРК С-350 оправдывает себя?

– В этом году зенитная ракетная система С-350 эксплуатировалась и осваивалась преподавателями в учебном центре (зенитных ракетных войск) и зарекомендовала себя с лучшей стороны. Показала высокую надежность в работе своих систем. В настоящее время завершилась переподготовка боевых расчетов перед получением ЗРС С-350 на базе учебного центра (зенитных ракетных войск), и личный состав осуществляет приемку новой техники на полигоне Капустин Яр, готовит ее к выполнению начальных боевых стрельб по воздушным мишеням.

В рамках Государственной программы вооружения в интересах Воздушно-космических сил с 2021 года спланирована поставка ежегодно одного-двух полковых комплектов ЗРС С-350 в войска, что позволит повысить эффективность отражения массированных ударов противника (в том числе крылатых ракет всех типов) по важнейшим объектам обороны страны более чем в четыре раза.

– Не первый год идет разговор о новой загоризонтной радиолокационной станции «Контейнер». В чем ее достоинство?

– Отдельный радиотехнический узел загоризонтного обнаружения эффективно несет круглосуточное дежурство в составе дежурных сил ВКС, ежедневно обнаруживает и сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов. В своей зоне ответственности станция способна обнаруживать воздушные объекты различных классов (летательные аппараты, выполненные по технологии «Стелс», стратегические беспилотные летательные аппараты, крылатые и гиперзвуковые ракеты) над территорией стран Европейского региона, Ближнего Востока, Персидского залива, над акваториями Балтийского, Черного и Средиземного морей. Получаемая информация важна при оценке общей разведывательной обстановки. В настоящее время проводятся опытно-конструкторские работы по созданию подобных РЛС загоризонтного обнаружения для контроля над воздушной и надводной обстановкой на Западном, Южном и Восточном стратегических направлениях. Заступление на боевое дежурство следующих станций планируется в ближайшие годы.

– Мы говорим о технике, но без людей она бесполезна. Где готовят офицерские кадры для ее эксплуатации, осуществляется переподготовка и переучивание специалистов?

– Подготовка офицеров ПВО осуществляется в двух военных учебных заведениях Воздушно-космических сил: в Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны. В каждом военном учебном заведении имеется необходимая современная учебно-материальная база, позволяющая качественно подготовить военнослужащих. Для их обучения применяется как существующее вооружение, так и специальные средства обучения, такие как тренажный комплекс боевых расчетов радиолокационных станций «Тест», для подразделений ЗРВ на тренажерах зенитных ракетных систем С-300, С-350, С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

– У нас сейчас стало практикой привлечение курсантов к выполнению реальных боевых задач. Ваши войска не исключение?

– Комплексный подход к обучению при совместном выполнении учебно-боевых задач курсантами зенитных ракетных и радиотехнических войск позволяет качественно подготовить будущих офицеров к выполнению задач несения боевого дежурства по противовоздушной обороне, способности обучить подчиненный им личный состав выполнению боевых задач в местах постоянной дислокации.

Кроме того, ежегодно курсанты радиотехнических войск участвуют в конкурсе по полевой выучке среди боевых расчетов радиотехнических войск «Воздушные рубежи». Финальный этап конкурса проходит на полигоне Ашулук. В этом году в конкурсе принимали участие боевые расчеты радиолокационных взводов РЛС «Каста 2-2» и КСА «Фундамент-М» от Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, которые заняли первое и третье места соответственно, что говорит о высокой подготовке будущих офицеров радиотехнических войск.

– Какие задачи стоят перед командованием войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил на 2022 год?

– В 2022 году перед командованием войск ПВО–ПРО стоит важнейшая задача по совершенствованию организации боевого дежурства по ПВО для гарантированной защиты государственной границы России в воздушном пространстве, контроля над соблюдением правил его использования и пресечения террористических актов. Одной из главных задач продолжает оставаться повышение уровня слаженности подразделений и воинских частей, готовности к выполнению задач по предназначению, которые будут реализованы в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Кроме того, основными задачами мирного времени являются:

- обучение войск эффективному противодействию и гарантированному прикрытию объектов и группировок войск от ударов крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов противника;

- внедрение перспективных образцов вооружения в войска;

- повышение качества подготовки военнослужащих в учебных заведениях Воздушно-космических сил;

- развитие международного военного и военно-технического сотрудничества в формате противовоздушной обороны на пространстве СНГ.

Основные усилия будут сосредоточены на участии в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022».

Важнейшими мероприятиями подготовки войск ПВО являются проведение тактических учений с боевой стрельбой с соединениями и воинскими частями. В следующем году планируется провести более 25 тактических учений с боевой стрельбой, в ходе которых планируется отработать новые способы и тактические приемы борьбы с крылатыми ракетами и массовым применением малоразмерных беспилотных летательных аппаратов в составе смешанных группировок войск на основе боевого опыта, полученного в Сирии.

Хочу выразить уверенность в том, что личный состав войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил с достоинством выполнит все поставленные перед ним задачи и обеспечит защиту воздушных рубежей нашей Родины.

Дмитрий Литовкин