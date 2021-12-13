Свидание НАСА с Луной откладывается

Затянувшийся перекур перед стартом

Можно бесконечно спорить о том, были ли американцы на Луне, но факт остается фактом: США уже долгое время рассматривают космос как зону своего влияния. И, как ни удивительно, миссия Artemis, названная в честь древнегреческой богини Луны и охоты, является далеко не прорывом.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ «СОЗВЕЗДИЕ»

«Артемиду», пожалуй, можно однозначно назвать продолжением программы развития пилотируемой космонавтики Constellation («Созвездие»), разрабатывавшейся и осуществлявшейся NASA с 2004 по 2011 год. Ее главной задачей была разработка сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которая позволила бы доставлять астронавтов не только на околоземную орбиту, но и на Луну, а в дальнейшем – на Марс. Тогда предполагалось, что опорным пунктом в космосе для пилотируемых экспедиций станет лунная база.

В рамках программы, помимо новых ракет («Арес-1» тяжелого класса и сверхтяжелой «Арес-5»), проводились работы над конструированием лунного модуля «Альтаир» и многоцелевого пилотируемого космического аппарата «Орион», который в орбитальной программе должен был стать заменой дорогостоящим «Спейс шаттлам», а затем – обеспечить освоение Марса. Причем «железо» проектировалось с учетом наработок программ «Аполлон» и «Спейс шаттл».

Хотя разработки продвигались в целом успешно, в 2010 году программа была свернута по решению 44-го президента США Барака Обамы – после мирового кризиса она стала слишком тяжелой для бюджета. Впрочем, несмотря на официальное сворачивание, часть отдельных проектов была выполнена после пересмотра космической программы. Например, 5 декабря 2014 года опытный образец «Ориона», запущенный с помощью Delta IV Heavy со стартового комплекса SLC-37 (мыс Канаверал, штат Флорида), совершил беспилотный полет в рамках миссии Exploration Flight Test 1. Миссия длилась около 4,5 часа, в течение которых которые корабль был поочередно выведен на две различные орбиты – эллиптическую и высокоэллиптическую траекторию с отрицательным перигеем, а затем приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии. Вопреки ожиданиям процесс прошел не так гладко – согласно данным портала Spaceflight101, система аварийного спасения сработала частично, а крышка переднего отсека (Forward Bay Cover) затонула и не нашлась.

Годом позже на основе опытного образца была построена космическая капсула с усовершенствованной системой аварийного спасения. А затем – в 2018 году – Lockheed Martin совместно с Michoud Assembly Facility (сборочным комплексом НАСА) начали строительство космического корабля для первой пилотируемой миссии «Артемида-2», которая должна состояться в 2023 году. В отличие от «Артемиды-1» здесь речь идет о пилотируемом запуске с выводом первого модуля создаваемой окололунной станции Gateway. Однако проект вновь был пересмотрен: недостаточно ни финансов, ни технологических возможностей для реализации его в первоначальном виде.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Как оказалось, планам покорения Луны в ближайшее время не суждено сбыться. Об этом заявил глава НАСА Билл Нельсон. Согласно финансовому отчету организации, на одной только Gateway, на которую в 2019 году планировалось отвести 829 млн долл., решили изрядно сэкономить – выделили всего 500 млн долл.

Таким образом автоматически затормаживается и высадка человека на Луну. По подсчетам НАСА, это должно произойти в 2025 году. Однако в правительстве США делают более пессимистичные прогнозы: согласно отчету о состоянии космической промышленной базы в 2021 году, темпы развития технологий и производства позволят осуществить проект в лучшем случае после 2026 года.

В том же отчете сообщается, что в идеале на лунную программу требуется 93 млрд долл. Что само по себе является головной болью для искусственно раздутого бюджета страны и может реализоваться разве что при активном финансировании со стороны частников.

Составители документа утверждают, что в американскую космическую программу вливаются колоссальные средства (49% от общемировых инвестиций в космос). Однако значительный сектор в ней отведен коммерческим заказам. То есть вместо инновационных разработок финансируются заказы частных компаний – в основном доставка полезного груза на земную орбиту. Таким образом, в космосе идет жесткое противостояние не только между США и их оппонентами (Россией и КНР), но и между национальными и коммерческими программами американцев.

Авторы подчеркивают, что из-за лоббирования коммерческих программ «Артемида» не может быть воплощена в ранее заданные (до 2024 года) сроки. Для нее по-прежнему нет подходящей ракеты с новыми двигателями, нет надежного космического корабля, нет даже скафандров. Задерживается работа в компании SpaceX над системами спускаемого аппарата Starship, который должен будет использовать ракету Super Heavy. Эта же компания, принадлежащая Илону Маску, значительно отстает в графике разработки скафандров.

Проблема усугубляется еще и распрями между частными компаниями, которые конкурировали за роль подрядчика в проекте «Артемида». В частности, весной 2021 года Blue Origin, а затем и Dynetics подали жалобы в Главное контрольное управление США (GAO): основным доводом стало нарушение здоровой конкуренции путем передачи всех заказов общей стоимостью 2,89 млрд долл. только одной компании – SpaceX.

В Blue Origin отметили, что только у SpaceX была возможность скорректировать свой проект после приватных переговоров с представителями управления. «У нас не было такой возможности, и это в корне несправедливо», – заявил генеральный директор Blue Origin Боб Смит в интервью New York Times. В свою очередь, Илон Маск объяснил ситуацию тем, что основной конкурент – Blue Origin предлагает завышенную цену на свои проекты (вдвое выше, чем у SpaceX). И так уж вышло, что спор затянулся, хотя в НАСА надеялись утрясти вопрос еще 4 августа.

Впрочем, это далеко не первый и не последний конфликт между космическими гигантами-частниками. А какой же прок надеются извлечь военные?

КОСМИЧЕСКИЙ ФОРПОСТ

О милитаризации Луны речь идет не первое десятилетие. Однако самым красноречивым и точным можно назвать отрывок из доклада академика Бориса Чертока (Ежегодные XXXIII Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика Королёва):

«Лунные базы в отличие от МКС могут иметь тройное назначение: научное, промышленно-технологическое и военно-стратегическое. Учитывая возможности стратегического использования Луны, не исключено объединение усилий стран, входящих в НАТО. Объединение ведущих государств Европы с лунными программами США может сократить сроки на три-пять лет.

Издавна в качестве основных средств борьбы для достижения военного превосходства в космосе и уничтожения ракетно-ядерного потенциала противника предлагалось использование оружия на новых физических принципах. Достижения физики XX века позволяют утверждать, что гиперболоид инженера Гарина из замечательного романа Алексея Толстого действительно может стать реальным оружием «звездных войн».

Почти 100 лет потребовалось, чтобы превратить увлекательную фантастику в реальность.

Еще одним из эффективных средств ослепления и поражения наземных систем ПВО/ПРО, различных радиоэлектронных средств управления войсками будет использование мощных сверхширокополосных излучателей.

Мощные генераторы направленной электромагнитной энергии могут быть установлены на геостационарных космических платформах, а в будущем, возможно, и на Лунной военной базе. В первой половине ХХI века сохранится НАТО и появятся новые военно-политические группировки. С точки зрения «господства в космосе» для каждой такой группировки на случай «звездных войн» заманчива перспектива сооружения на видимой стороне Луны базы, обладающей мощным лучевым и мощным сверхширокополосным импульсным оружием.

Будущие оптико-электронные и радарные системы позволят вести непрерывный контроль за всем, что творится на земной суше, в море, в воздушном и околоземном космическом пространстве. При военных конфликтах с лунных баз могут быть нанесены локальные удары, упреждающие использование ядерного оружия».

БИТВА ЗА ЛУННЫЙ АТОМ

В отличие от акул бизнеса военные озабочены расширением контроля над ближним космосом. А это обещает и технологический скачок: Луна богата полезными ископаемыми, в том числе и ценными для промышленности металлами: железом, алюминием, титаном. Также в виде льда здесь присутствуют запасы кислорода, водорода и одного из их соединений, без которого человек не может выжить, – воды.

Кроме того, в реголите (поверхностном слое лунного грунта) из-за воздействия солнечного ветра накоплен крайне редкий на Земле изотоп гелий-3. Он может использоваться в качестве топлива для перспективных термоядерных реакторов: по данным отдела исследований Луны и планет Государственного астрономического института МГУ, при реакции термоядерного синтеза (когда в реакцию вступает 0,67 т дейтерия и 1 т гелия-3) выделяется энергия, которая эквивалентна энергии сгорания 15 млн т нефти.

На Земле это вещество добывается путем распада искусственно полученного трития (который, к слову, используется странами «ядерного клуба» в качестве компонента термоядерного оружия). В 1948 году был получен образец гелия-3 в жидком виде, а в 1972 году в жидком гелии-3 был обнаружен фазовый переход в сверхтекучее состояние при температурах ниже 2,6 мК и при давлении 34 атмосфер. При этом, несмотря на колоссальную мощность, вследствие реакции не образуется радиоактивное излучение.

С тех пор как гелий-3 научились синтезировать, несколько сотен тысяч литров этого вещества были наработаны в рамках американских оружейных ядерных программ. Однако эти запасы уже недостаточны для существующего в США спроса – дополнительно около 8 тыс. литров гелия-3 в год получают из распада запасов все того же трития. Ввиду своих характеристик гелий-3 стал очень ценным элементом как в мирных ядерных программах, так и в военной сфере.

Кроме того, за счет отсутствия атмосферы изготовленные на Луне изделия лучше земных аналогов. В земных условиях кислород ухудшает качество литья и сварки и делает невозможным получение сверхчистых сплавов и подложек микросхем в больших объемах.

Людмила Гундарова

Людмила Владимировна Гундарова – корреспондент еженедельника «Звезда».