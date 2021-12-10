Пуск ракеты "Протон-М" перенесли на резервную дату

Ракета космического назначения "Протон-М" во время вывоза на стартовый комплекс космодрома Байконур.

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец отметил, что переносы стартов ракет происходят у всех участников космической деятельности

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" переносится на резервную дату. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале Роскосмоса.

"Для Роскосмоса главное - обеспечить надежность пусков. Переносы стартов ракет происходят у всех участников космической деятельности. Главное, что замечание выявлено и будет устранено, чтобы обеспечить успешное выведение космических аппаратов на орбиту", - прокомментировал перенос руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщал ТАСС, что пуск "Протона-М" перенесен с 6 на 12 декабря в связи с необходимостью доработки разгонного блока. Позже в госкорпорации уточнили, что специалисты Центра им. М. В. Хруничева устранили замечание, выявленное ранее на разгонном блоке "Бриз-М".

Аппараты "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" будут запущены в интересах государственного предприятия "Космическая связь". Спутник "Экспресс-АМУ3" планируется разместить в орбитальной точке 96,5 градуса восточной долготы, аппарат "Экспресс-АМУ7" - в позиции 145 градусов восточной долготы. Спутники изготовлены ИСС и европейской компанией Thales Alenia Space Italia.