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ТАСС

Пуск ракеты "Протон-М" перенесли на резервную дату

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Ракета космического назначения "Протон-М" во время вывоза на стартовый комплекс космодрома Байконур
Ракета космического назначения "Протон-М" во время вывоза на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Урусов

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец отметил, что переносы стартов ракет происходят у всех участников космической деятельности

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" переносится на резервную дату. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале Роскосмоса.

"Для Роскосмоса главное - обеспечить надежность пусков. Переносы стартов ракет происходят у всех участников космической деятельности. Главное, что замечание выявлено и будет устранено, чтобы обеспечить успешное выведение космических аппаратов на орбиту", - прокомментировал перенос руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщал ТАСС, что пуск "Протона-М" перенесен с 6 на 12 декабря в связи с необходимостью доработки разгонного блока. Позже в госкорпорации уточнили, что специалисты Центра им. М. В. Хруничева устранили замечание, выявленное ранее на разгонном блоке "Бриз-М".

Аппараты "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" будут запущены в интересах государственного предприятия "Космическая связь". Спутник "Экспресс-АМУ3" планируется разместить в орбитальной точке 96,5 градуса восточной долготы, аппарат "Экспресс-АМУ7" - в позиции 145 градусов восточной долготы. Спутники изготовлены ИСС и европейской компанией Thales Alenia Space Italia.

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Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Leonardo
Thales
ГКНПЦ Хруничева
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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