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ТАСС

Роскосмос планирует запустить в 2022 году 20 микроспутников для образовательных программ

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Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

По информации госкорпорации, запуск 16 микроспутников будет проведен в рамках проекта Space-Pi

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Роскосмос планирует запуск около 20 микроспутников в 2022 году, в том числе и для ведущих российских вузов. Об этом в четверг сообщили в госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" в 2022 году планирует запустить около 20 микроспутников (кубсатов) и малых космических аппаратов (МКА) в рамках совместных партнерских проектов с образовательными организациями", - говорится в сообщении.

По информации госкорпорации, запуск 16 микроспутников будет проведен в рамках проекта Space-Pi (программа "Дежурный по планете").

"Кроме того, в 2022 году с космодрома Восточный запланирован запуск четырех малых космических аппаратов разработки ведущих российских вузов в интересах тематического заказчика Росгидромет: МКА "Авион Калуга 650" (МГУ имени М. В. Ломоносова), "Норби-2" (Новосибирский государственный университет), "Ярило" №3 и №4 (МГТУ имени Н. Э. Баумана)", - анонсировали в Роскосмосе.

Как отметили в госкорпорации, всего в течение нескольких ближайших лет Роскосмос сформирует на околоземной орбите группировку более чем из 100 кубсатов, которая будет способствовать реализации образовательных программ во всех областях космических технологий.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
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