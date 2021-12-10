Генштаб: Учение "Запад-2022" пройдет в сентябре будущего года

Главным "армейским" событием будущего года станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". Оно пройдет в сентябре с участием воинских контингентов иностранных государств. Об этом в четверг на брифинге для военных атташе иностранных государств сказал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Он напомнил, что в нынешнем году на стратегическом учении России и Беларуси "Запад-2021" военные двух дружественных армий отработали варианты совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства.

"Результаты учения показали высокий уровень подготовки штабов и войск, их способность успешно справляться с поставленными задачами по обеспечению военной безопасности наших стран", - отметил Герасимов.

Юрий Гаврилов