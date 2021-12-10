Войти
Российская газета

Более 110 танков потеряны в ходе боев в Эфиопии

529
0
0
Источник изображения: David Stanley / wikimedia.org

С начала вооруженного конфликта в Эфиопии между правительственными войсками и формированиями Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) стороны потеряли более 110 танков различных моделей.

Речь идет о боевых машинах, уничтожение которых было визуально подтверждено фотографиями и видеоматериалами. Наибольшее число приходится на T-54/55, всего 44 штуки, из них пара модернизированных T-55AM2 и T-55AMВ, имеющих дополнительное бронирование и динамическую защиту.

Также часть таких танков доработана местными ремонтниками. Им укрепили надгусеничные полки, оборудовали "реактивной броней", снабдили китайскими зенитными пулеметами Type 85. Аналогичные работы были проведены и на некоторых Т-62.

Если говорить о полностью выведенных из строя "шестьдесят вторых", то на 6 декабря таких было 41.

Всего же до начала боевых действий в вооруженных силах этой страны числилось около двух с половиной сотен T-54/55, Т-62.

Более современные танки представлены закупленными на Украине Т-72Б1 (215 машин) и Т-72 УА1, последних всего 35 единиц. У них вместо штатных В-84 мощностью 840 л.с. установили 1050-сильные двухтактные дизели 5ТДФМА-1. Всего же потеряно 26 "семьдесят вторых", из них один Т-72 УА1 оказался захвачен боевиками НФОТ.

Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, тяжелая бронетехника применяется для поддержки пехотных соединений, которые в настоящее время являются в основной своей массе плохо подготовленными формированиями ополченцев.

Интересно, что за время конфликта, некоторые танки по несколько раз переходили из рук в руки, большое их количество было брошено или сожжено во время совершения маршей.

"По всей видимости, основным средством борьбы являются ручные противотанковые гранатометы. В то же время для ударов по наземным целям, в том числе бронированным, активно используются беспилотники китайского, иранского и турецкого производства", - отметил Лямин.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Турция
Украина
Эфиопия
Продукция
Т-62
Т-72
Т-72Б
Проекты
БПЛА
Похожие новости
03.12.2021
Генерал Картаполов: «Демонстрация силы отрезвляет всегда»
30.01.2019
От советских "Рамзесов" до российских "Мистралей"
26.01.2016
Место в историях
12.11.2012
Алмазы и нефть в обмен на пушки
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 13:39
  • 60
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 10.12 13:36
  • 135
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 10.12 13:30
  • 228
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 10.12 13:14
  • 43
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 10.12 12:54
  • 124
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 10.12 12:50
  • 141
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 10.12 12:42
  • 33
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.12 11:08
  • 1
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.12 11:02
  • 1
Поставки в США самолетов-амфибий Бе-200 пока невозможны - коллегия ВПК
  • 10.12 10:53
  • 2
Стало известно о ходе разработки ударного дрона "Охотник"
  • 10.12 10:31
  • 4
Нигерия предложила России создать рабочую группу по проработке вопросов о возможных поставках вооружений
  • 10.12 08:00
  • 12
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 10.12 06:47
  • 3
Российские военные после 2023 года получат более 40 танков "Армата" - коллегия ВПК
  • 10.12 05:15
  • 299
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 10.12 05:06
  • 54
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка