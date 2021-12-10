Герасимов: Сухопутные войска оснастят новой бронетехникой

Чтобы повысить ударные возможности, маневренность и автономность общевойсковых соединений в интересах Сухопутных войск создают принципиально новые образцы бронетанковой техники на унифицированных платформах "Армата", "Курганец" и "Бумеранг". Кроме того, разрабатывается перспективный артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" и мобильный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО". Об этом в четверг на встрече с военными атташе иностранных государств сказал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

По его словам, в процессе оснащения Сухопутных войск особое внимание уделяют поставкам современных средств управления, разведки, радиоэлектронной борьбы и огневого поражения.

"Перспективные образцы военной техники оснащаются комплексами вооружения повышенной огневой мощи, бортовое оборудование создается по принципу открытой архитектуры обеспечивающей их дальнейшую модернизацию. Вся создаваемая техника имеет возможность интеграции в единое информационное пространство Вооруженных сил", - подчеркнул генерал.

Он отдельно остановился на наращивании возможностей нашего Военно-морского флота в ближней и дальней морских зонах за счет поставки в ВМФ современных подлодок и кораблей. Начальник Генштаба напомнил, что в августе нынешнего года были заложены шесть новых кораблей. Успешно ведутся и близки к завершению испытания корабельного ракетного комплекса "Циркон". В рамках его испытаний была подтверждена возможность пуска гиперзвуковой ракеты, как с корабля, так и с находящейся под водой атомной подлодки.

Учитывая, что увеличивается число очагов нестабильности вблизи границы России, особое внимание в Минобороны РФ уделяют Воздушно-десантным войскам. ВДВ, как известно, являются основой сил быстрого реагирования. Герасимов рассказал, что в 2021 году были сформированы два новых десантно-штурмовых полка. У десанта появились свои подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации.

"Высокими темпами идет переоснащение на современные образцы вооружения и военной техники, в том числе на БМД-4М, БТР-МДМ", - сообщил начальник Генштаба.

Юрий Гаврилов