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Названа дата третьего за семь лет пуска «Ангары-А5»

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

Ракета «Ангара-А5» стартует с Плесецка 23 декабря

Третий за семь лет пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на 23 декабря. Соответствующую дату со ссылкой на «Роскосмос» назвала в VK администрация Каргасокского района Томской области.

Пуск носителя с космодрома Плесецк должен состояться в 18:00 мск. Резервная дата запуска — 24 декабря.

В сообщении районной администрации отмечается, что в указанные сроки жителям Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов ввиду ожидаемого падения отработавшей второй ступени ракеты следует ограничиться от посещения территории, имеющей форму эллипса с размерами осей 160 на 50 километров, центр которого расположен в 65 километрах северо-западнее озера Треш.

«Падение и разрушение фрагментов ракеты-носителя сопровождается ярким свечением. Просьба к населению — в целях безопасности воздержаться от посещения территории района падения в указанное время», — говорится в сообщении.

Предыдущие разы «Ангара-А5» стартовала в декабре 2014 и 2020 годов.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Плесецк
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