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На разработку ПД-35 выделили 44 миллиарда рублей

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Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости.

Премьер-министр Мишустин: правительство выделит 44,6 миллиарда рублей на разработку ПД-35

Правительство выделит дополнительные средства на разработку авиационного двигателя ПД-35. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в ходе совещания по реализации проектов в области авиационного двигателестроения, сообщает ТАСС.

«Мы накануне долго обсуждали с президентом подход к двигателестроению, к тому, что необходимо сделать. И хочу сказать, что по его поручению мы сегодня привезли вам хорошие новости. Правительство выделит в текущем году дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку уникального двигателя ПД-35», — отметил Мишустин.

В июле генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев сообщил, что двигатель ПД-35 относится к поколению 5++. Он отметил, что в рамках работ по созданию ПД-35 создают технологии, которые можно отнести к шестому поколению.

В августе 2020 года источник «Известий» в оборонно-промышленном комплексе сообщил об утверждении требований к новым транспортным самолетам. Перспективные машины могут получить четыре двигателя ПД-35.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПД-35
Персоны
Иноземцев Александр
Проекты
2020-й год
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