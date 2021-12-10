Индия готовится серийно производить BrahMos ALCM

Индия завершила испытания ракет BrahMos воздушного базирования. Вчера, 8 декабря, пресс-служба Минобороны Индии сообщила о том, что последний этап испытаний открыл дорогу для серийного производства боеприпаса на территории страны.

«Успешный пуск с истребителя Су-30МКИ, осуществлённый на испытательном полигоне в Чандипуре 8 декабря, открыл возможность для начала серийного производства ракет BrahMos ALCM. Основные узлы планёра, которые составляют неотъемлемую часть прямоточного воздушно-реактивного двигателя, разработаны индийской промышленностью. В ходе испытаний были подтверждены структурная целостность и функциональные характеристики боеприпаса», — сообщили в пресс-службе Минобороны Индии.

Ракета BrahMos ALCM на истребителе Су-30МКИ Источник изображения: flightglobal.com

Ракета BrahMos Air Launched Cruise Missile (ALCM) является одной из модификаций боеприпасов семейства BrahMos. Разработчики называют ракеты BrahMos воздушного базирования «самыми быстрыми сверхзвуковыми крылатыми ракетами в мире». BrahMos ALCM имеет боеголовку массой около 300 кг и может поражать цели на расстоянии до 290 км, развивая скорость до 3500 км/ч.

BrahMos — совместный продукт индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO — Defence Research and Development Organization) и российской военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения», в 1998 году организовавших совместное предприятие BrahMos Aerospace. Под названием BrahMos предприятие разрабатывает и производит сверхзвуковые ракеты, способные развивать скорость свыше 3000 км/ч. В основе проекта лежит советская разработка П-800 «Оникс» (точнее, его экспортная версия — «Яхонт»). Изначально BrahMos разрабатывался как противокорабельная ракета, однако позднее были созданы его новые версии, которые могут поражать наземные и надводные цели, стартуя со стационарных и мобильных пусковых установок, расположенных на земле, а также подлодок, кораблей и самолётов.