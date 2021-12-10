«Туча» против Javelin. Как можно обмануть американский ПТРК

Американцы разрешили Украине использовать Javelin. Почему это не поможет Киеву

Пентагон заявил, что Украина может применять полученные от США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin «только в целях самообороны». «Газета.Ru» разбиралась - как можно применять эти ПТРК и что им можно противопоставить.

«Мы рассчитываем, что они будут использоваться для самообороны. Нет никаких географических ограничений по их применению на территории Украины», - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он добавил, что США будут готовы «направить дополнительные силы на территорию союзников по НАТО в Восточной Европе только в случае нападения России на Украину».

При этом Кирби отметил, что сейчас Вашингтон не планирует направлять Киеву дополнительную военную помощь в связи с ситуацией на украино-российской границе, напомнив об одобренном пакете военной помощи на $60 млн. По его словам, на Украину вскоре отправят последнюю часть этой поддержки, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы.

США весной 2018 года передали Украине первую партию Javelin стоимостью $47 млн. Она состояла из 37 комплексов и 210 ракет. Вторую партию систем, а также другое оборудование и боеприпасы Украина получила летом 2020 года.

Противотанковые ракетные комплексы Javelin производятся предприятиями Raytheon и Lockheed Martin. Комплекс может стрелять с плеча и устанавливаться на гусеничные, колесные или амфибийные машины.

Raytheon отвечает за блок командного пуска (CLU), электронный блок наведения ракеты, системное программное обеспечение и управление системной инженерией. Lockheed Martin отвечает за сами ракеты, проектирование и сборку. Эти ПТРК широко использовались американкой армией в Афганистане и Ираке для выполнения боевых задач.

«Javelin - очень серьезное противотанковое оружие. Одно из преимуществ комплекса в том, что он имеет инфракрасную головку самонаведения: он выстреливает, включается инфракрасная головка самонаведения, она захватывает цель и поражает ее. Второе преимущество - атаку Javelin осуществляет не как обычный противоракетный комплекс - с боковой проекции, а сверху, где бронирование значительно слабее, чем в боковой проекции. В боковой проекции эффективная толщина бронирования составляет 800 мм, в вертикальной проекции уровень защищенности не превышает 100 мм, это касается всех танков - и российских, и американских и других государств», - рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

К основным недостаткам Javelin относятся относительно небольшая дальность его стрельбы - до 2 км. Российский ПТРК «Корнет-ЭМ», по данным сайта корпорации «Ростех» может обнаруживать цели на дальности до 12 км, а поражать на дальности до 10 км.

Еще одно «слабое» место Javelin, по словам Сивкова, это то, что его могут «обмануть» объекты с высокой температурой. Наведение ракеты на цель происходит за счет естественного инфракрасного фона объектов, но цель может сливаться своим фоном с окружающей средой или другими объектами, что ограничивает применение Javelin, пояснил эксперт.

«Есть множество противотанковых ракетных комплексов, у которых дальность стрельбы значительно больше, чем у Javelin. При его дальности стрельбы оператор не очень хорошо себя чувствует в условиях полномасштабного общевойскового боя»,

- рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», члена экспертного совета при Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский, в свою очередь, отмечает, что эффективным средством борьбы против ПТРК является скрытие танка аэрозолями и дымовыми завесами. В частности, эти задачи решают защитные боеприпасы 902Б «Туча». «Причем это универсальное средство, способное успешно бороться далеко не только с Javelin, но и с любыми системами, использующими тепловизионные оптико-электронные головки самонаведения, включая радиолокационный диапазон», - рассказал «Газете.Ru» Мураховский.

Если перекрыть аэрозольной завесой диапазон, в котором работает тепловизионная матрица Javelin, то система ничего не увидит, резюмировал эксперт.

Ирина Альшаева