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Газета.ru

«Туча» против Javelin. Как можно обмануть американский ПТРК

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Источник изображения: Global Look Press

Американцы разрешили Украине использовать Javelin. Почему это не поможет Киеву

Пентагон заявил, что Украина может применять полученные от США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin «только в целях самообороны». «Газета.Ru» разбиралась - как можно применять эти ПТРК и что им можно противопоставить.

«Мы рассчитываем, что они будут использоваться для самообороны. Нет никаких географических ограничений по их применению на территории Украины», - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он добавил, что США будут готовы «направить дополнительные силы на территорию союзников по НАТО в Восточной Европе только в случае нападения России на Украину».

При этом Кирби отметил, что сейчас Вашингтон не планирует направлять Киеву дополнительную военную помощь в связи с ситуацией на украино-российской границе, напомнив об одобренном пакете военной помощи на $60 млн. По его словам, на Украину вскоре отправят последнюю часть этой поддержки, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы.

США весной 2018 года передали Украине первую партию Javelin стоимостью $47 млн. Она состояла из 37 комплексов и 210 ракет. Вторую партию систем, а также другое оборудование и боеприпасы Украина получила летом 2020 года.

Противотанковые ракетные комплексы Javelin производятся предприятиями Raytheon и Lockheed Martin. Комплекс может стрелять с плеча и устанавливаться на гусеничные, колесные или амфибийные машины.

Raytheon отвечает за блок командного пуска (CLU), электронный блок наведения ракеты, системное программное обеспечение и управление системной инженерией. Lockheed Martin отвечает за сами ракеты, проектирование и сборку. Эти ПТРК широко использовались американкой армией в Афганистане и Ираке для выполнения боевых задач.

«Javelin - очень серьезное противотанковое оружие. Одно из преимуществ комплекса в том, что он имеет инфракрасную головку самонаведения: он выстреливает, включается инфракрасная головка самонаведения, она захватывает цель и поражает ее. Второе преимущество - атаку Javelin осуществляет не как обычный противоракетный комплекс - с боковой проекции, а сверху, где бронирование значительно слабее, чем в боковой проекции. В боковой проекции эффективная толщина бронирования составляет 800 мм, в вертикальной проекции уровень защищенности не превышает 100 мм, это касается всех танков - и российских, и американских и других государств», - рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

К основным недостаткам Javelin относятся относительно небольшая дальность его стрельбы - до 2 км. Российский ПТРК «Корнет-ЭМ», по данным сайта корпорации «Ростех» может обнаруживать цели на дальности до 12 км, а поражать на дальности до 10 км.

Еще одно «слабое» место Javelin, по словам Сивкова, это то, что его могут «обмануть» объекты с высокой температурой. Наведение ракеты на цель происходит за счет естественного инфракрасного фона объектов, но цель может сливаться своим фоном с окружающей средой или другими объектами, что ограничивает применение Javelin, пояснил эксперт.

«Есть множество противотанковых ракетных комплексов, у которых дальность стрельбы значительно больше, чем у Javelin. При его дальности стрельбы оператор не очень хорошо себя чувствует в условиях полномасштабного общевойскового боя»,

- рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», члена экспертного совета при Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский, в свою очередь, отмечает, что эффективным средством борьбы против ПТРК является скрытие танка аэрозолями и дымовыми завесами. В частности, эти задачи решают защитные боеприпасы 902Б «Туча». «Причем это универсальное средство, способное успешно бороться далеко не только с Javelin, но и с любыми системами, использующими тепловизионные оптико-электронные головки самонаведения, включая радиолокационный диапазон», - рассказал «Газете.Ru» Мураховский.

Если перекрыть аэрозольной завесой диапазон, в котором работает тепловизионная матрица Javelin, то система ничего не увидит, резюмировал эксперт.


Ирина Альшаева

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