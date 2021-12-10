Правительство РФ выделит еще 44,6 млрд рублей на разработку авиадвигателя ПД-35

Правительство РФ в 2021 году выделит дополнительно 44,6 млрд рублей на разработку и производство авиадвигателя ПД-35. Об этом сообщил в четверг, 9 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещании по реализации проектов в области авиационного двигателестроения.

Он уточнил, что накануне долго обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным подход к двигателестроению.

«И хочу сказать, что по его поручению мы сегодня привезли вам хорошие новости. Правительство выделит в текущем году дополнительные 44,6 млрд рублей на производство и разработку уникального двигателя ПД-35», — отметил Мишустин.

При этом, по его словам, власти РФ предусмотрели около 50 млрд рублей на мероприятия по выводу на рынок отечественной вспомогательной силовой установки. Вместе с тем, как заверил Мишутин, ПД-14, который будет устанавливаться на самолет МС-21, станет достойной заменой иностранному аналогу.

Ранее, 4 декабря, глава Минпромторга Денис Мантуров выразил надежду на то, что сертификация МС-21 будет завершена до конца текущего года. До этого, 20 июля, Путин заявил, что МС-21 вскоре выйдет на трассу.

МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения. Их выпустят в нескольких модификациях от 150 до 211 мест. Первый полет такое воздушное судно совершило в мае 2017 года. В декабре 2020 года МС-21-310 первый раз взлетел с двигателями ПД-14.