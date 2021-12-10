Белки "омикрона" вырастят на МКС

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - На Международной космической станции (МКС) вырастят кристаллы белков нового коронавирусного штамма "Омикрон", сообщил соучредитель компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

"Эксперимент, который у нас запланирован на ближайшее время - это изучение структуры белков, к сожалению, хорошо известных уже в последние два года - это S-белок и RBD-белки шипа коронавируса. И, собственно, в России уже получены первые белки rbd и спайк-белка нового штамма "омикрон"", - сказал Хесуани в ходе Конгресса молодых ученых.

"Как одна из целей и задач - это кристаллизовать эти белки в космосе для понимания их критичной структуры, в том числе для подбора лекарственных препаратов", - добавил он.

Ранее директор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил "Интерфаксу", что центр изучает полученные клинические образцы с "омикрон-штаммом" коронавируса.

"Клинический образец с подтверждённым сиквенсом (последовательность генетического кода "омикрона") есть. (...) Полный комплекс занимает около двух месяцев", - сказал Максютов в четверг.

При этом он сказал, что клинический образец - "это еще не штамм омикрона", в вирус он "трансформируется минимум за две недели через посевы на культуру клеток". "Только после этого, когда мы его получили, охарактеризовали, определили его активность, тогда можно говорить, что у нас есть штамм", - добавил Максютов.

6 декабря Роспотребнадзор сообщил о первых двух заболевших "омикрон"-штаммом, прилетевших в РФ из ЮАР. С 3 декабря коронавирус или признаки данного заболевания были диагностированы у 28 прилетевших с юга Африки, они госпитализированы.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.