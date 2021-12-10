В Литве призвали Украину рассчитывать на себя в обороне суверенитета

Защита суверенитета Украины — задача самой страны и ее армии, но разнообразная помощь других государств тоже необходима. Об этом 9 декабря заявил глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«У Украины есть свои силы, и в первую очередь она опирается на свою армию… Мы прекрасно понимаем, что столько военных, сколько есть у самих украинцев, никакая страна НАТО прислать не может. Без сомнения, [Украина] понимает, что защита суверенитета — дело самой страны. А помощь других стран тоже необходима, но она может быть самой разной формы», — цитирует его LRT.

Анушаускас отметил, что Украина высоко оценивает военную поддержку Литвы.

«С нашей стороны, будь это передача антидронов или разнообразных приспособлений, производимых в Литве, они ценят помощь наших военных, которые работают инструкторами, обучают их бойцов и военным специальностям, и тонкостям управления, и знакомят с армейскими стандартами стран НАТО. Эту поддержку они особенно ценят, потому что это позволяет реформировать и изменить саму армию Украины», — сказал глава минобороны Литвы.

Ранее, 7 декабря, состоялся разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена по видеосвязи, в ходе которого американский лидер обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи границы с Украиной и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Он также призвал к деэскалации ситуации.

В ответ на это российский президент подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность за происходящее на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. Она отметила, что это является классической западной тактикой.