Иностранные военные атташе поблагодарили главу Генштаба ВС РФ за содержательный брифинг

Роль военных атташе заключается и в том, чтобы помочь своим столицам лучше понять российских военных, отметил атташе по вопросам обороны Французской Республики вице-адмирал Алексис Вилер

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Атташе по вопросам обороны Французской Республики вице-адмирал Алексис Вилер от лица аккредитованных в Москве военных дипломатов поблагодарил начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова за полезный в условиях сложного международного контекста брифинг, который тот провел в четверг.

"Ваш доклад был нам очень полезен для лучшего понимания ориентиров и приоритетов российской обороны в условиях сложного международного контекста", - сказал Герасимову Вилер, который является главой аккредитованного в Москве Военно-дипломатического корпуса.

При этом он отметил, что роль военных атташе заключается и в том, чтобы помочь своим столицам лучше понять российских военных.

"Мы стараемся это выполнить каждый день постоянной заботой об объективности, беспристрастии, но также со всем интересом, который мы проявляем к вашей великой стране. В этом отношении ваше выступление было особенно плодотворным", - сказал Вилер, обращаясь к начальнику российского Генштаба.

Он попросил передать поздравления российским военнослужащим с Рождеством, Новым годом и Днем Героев Отечества.