Глава Генштаба объяснил, чем вызвано обострение проблем безопасности

В четверг на встрече с военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов перечислил факторы, вызвавшие обострение проблем глобальной и региональной безопасности.

По словам генерала, нарастанию напряженности в мире способствуют, прежде всего, деструктивная внешняя политика ряда государств, расширение масштабов терроризма и радикального экстремизма, а также продолжающийся глобальный экономический спад на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Сказывается и деградация системы контроля над вооружениями. "Анализ ситуации показывает, что реальная причина развала Договора о РСМД и Договора по открытому небу - стремление Соединенных Штатов снять с себя ограничения в развитии вооружений. Размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе создает серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности. Поэтому наше предложение о взаимном моратории на развертывание таких ракет сохраняет силу", - сказал Герасимов.

Еще одной проблемой, по его словам, является перенос военного противостояния в космическое пространство. "Вашингтон не готов принять на себя международные обязательства по предотвращению гонки вооружения в космосе. Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого соглашения внесен в Организацию Объединенных Наций, однако Соединенные Штаты и их союзники его блокируют. Американская сторона открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе, - отметил начальник Генштаба.

Он уверен, что сегодня необходим новый подход к выработке механизмов контроля над вооружениями. Поэтому Россия предложила "новое уравнение безопасности". Оно охватывает все типы наступательных и оборонительных вооружений, влияющих на стратегическую стабильность, а также новые сферы противоборства - киберпространство, космос, искусственный интеллект.

Не снижается напряженность обстановки в Европе. Герасимов обратил внимание, что за последние годы военная активность Североатлантического альянса увеличилась в разы. Ежегодно в непосредственной близости от российских границ проходит около 40 крупных военных учений НАТО. В этом году проведено масштабное учение "Защитник Европы", в которое были вовлечены не только страны альянса, но и внеблоковые государства - Швеция, Финляндия, Австрия. В ходе них к российским границам были передислоцированы значительные контингенты войск. "Учения завершены, но при этом часть техники США до настоящего времени из Европы не выведена, - подчеркнул генерал.

Он также отметил, что американская стратегическая авиация значительно увеличила облеты российских границ, в ходе которых осуществляются тренировки пусков крылатых ракет по объектам на территории РФ. По данным нашего Генштаба, только за последний месяц совершено около 30 вылетов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

А еще наблюдается всплеск военно-морской деятельности сил НАТО в Черном и Балтийском морях. В этом году 26 боевых кораблей нечерноморских государств альянса - Великобритании, Греции, Испании, Италии и США совершили 29 заходов в Черное море. В прошлом году таких заходов было 23. "При этом действия кораблей НАТО зачастую носят провокационный характер, - сказал Герасимов. - Мы внимательно отслеживаем все перемещения, и любые попытки нарушения границы, конечно, будут пресекаться".

Генерал подчеркнул, что инициативы РФ об отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия - НАТО, а также направленные на повышение предсказуемости действий и снижение опасной военной деятельности, по-прежнему сохраняют актуальность. А Минобороны России подтверждает готовность к обсуждению проблем европейской и глобальной безопасности в целях создания необходимых условий для выработки конкретных мер по деэскалации напряженности и повышения уровня взаимного доверия.

Юрий Гаврилов