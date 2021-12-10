Войти
Российская газета

Глава Генштаба объяснил, чем вызвано обострение проблем безопасности

540
0
0
Источник изображения: rg.ru

В четверг на встрече с военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов перечислил факторы, вызвавшие обострение проблем глобальной и региональной безопасности.

По словам генерала, нарастанию напряженности в мире способствуют, прежде всего, деструктивная внешняя политика ряда государств, расширение масштабов терроризма и радикального экстремизма, а также продолжающийся глобальный экономический спад на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Сказывается и деградация системы контроля над вооружениями. "Анализ ситуации показывает, что реальная причина развала Договора о РСМД и Договора по открытому небу - стремление Соединенных Штатов снять с себя ограничения в развитии вооружений. Размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе создает серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности. Поэтому наше предложение о взаимном моратории на развертывание таких ракет сохраняет силу", - сказал Герасимов.

Еще одной проблемой, по его словам, является перенос военного противостояния в космическое пространство. "Вашингтон не готов принять на себя международные обязательства по предотвращению гонки вооружения в космосе. Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого соглашения внесен в Организацию Объединенных Наций, однако Соединенные Штаты и их союзники его блокируют. Американская сторона открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе, - отметил начальник Генштаба.

Он уверен, что сегодня необходим новый подход к выработке механизмов контроля над вооружениями. Поэтому Россия предложила "новое уравнение безопасности". Оно охватывает все типы наступательных и оборонительных вооружений, влияющих на стратегическую стабильность, а также новые сферы противоборства - киберпространство, космос, искусственный интеллект.

Не снижается напряженность обстановки в Европе. Герасимов обратил внимание, что за последние годы военная активность Североатлантического альянса увеличилась в разы. Ежегодно в непосредственной близости от российских границ проходит около 40 крупных военных учений НАТО. В этом году проведено масштабное учение "Защитник Европы", в которое были вовлечены не только страны альянса, но и внеблоковые государства - Швеция, Финляндия, Австрия. В ходе них к российским границам были передислоцированы значительные контингенты войск. "Учения завершены, но при этом часть техники США до настоящего времени из Европы не выведена, - подчеркнул генерал.

Он также отметил, что американская стратегическая авиация значительно увеличила облеты российских границ, в ходе которых осуществляются тренировки пусков крылатых ракет по объектам на территории РФ. По данным нашего Генштаба, только за последний месяц совершено около 30 вылетов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

А еще наблюдается всплеск военно-морской деятельности сил НАТО в Черном и Балтийском морях. В этом году 26 боевых кораблей нечерноморских государств альянса - Великобритании, Греции, Испании, Италии и США совершили 29 заходов в Черное море. В прошлом году таких заходов было 23. "При этом действия кораблей НАТО зачастую носят провокационный характер, - сказал Герасимов. - Мы внимательно отслеживаем все перемещения, и любые попытки нарушения границы, конечно, будут пресекаться".

Генерал подчеркнул, что инициативы РФ об отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия - НАТО, а также направленные на повышение предсказуемости действий и снижение опасной военной деятельности, по-прежнему сохраняют актуальность. А Минобороны России подтверждает готовность к обсуждению проблем европейской и глобальной безопасности в целях создания необходимых условий для выработки конкретных мер по деэскалации напряженности и повышения уровня взаимного доверия.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Великобритания
Греция
Испания
Италия
Россия
США
Финляндия
Швеция
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
AI
NATO
Военные учения
Кибербезопасность
РСМД
Похожие новости
10.12.2021
Глава Генштаба Герасимов: военная активность НАТО в последние годы увеличилась в разы
15.06.2020
Учения НАТО на Балтике: Балтфлот поднял истребители
15.07.2019
The American Interest (США): есть нечто особенное в Путине
17.06.2019
У границ Беларуси и России незаметно насобиралось солдат и техники на три дивизии НАТО
31.10.2014
Танки возвращаются в Европу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 13:39
  • 60
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 10.12 13:36
  • 135
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 10.12 13:30
  • 228
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 10.12 13:14
  • 43
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 10.12 12:54
  • 124
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 10.12 12:50
  • 141
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 10.12 12:42
  • 33
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.12 11:08
  • 1
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.12 11:02
  • 1
Поставки в США самолетов-амфибий Бе-200 пока невозможны - коллегия ВПК
  • 10.12 10:53
  • 2
Стало известно о ходе разработки ударного дрона "Охотник"
  • 10.12 10:31
  • 4
Нигерия предложила России создать рабочую группу по проработке вопросов о возможных поставках вооружений
  • 10.12 08:00
  • 12
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 10.12 06:47
  • 3
Российские военные после 2023 года получат более 40 танков "Армата" - коллегия ВПК
  • 10.12 05:15
  • 299
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 10.12 05:06
  • 54
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка