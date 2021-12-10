Форум "Армия-2022" состоится в следующем августе

Для участия в его работе уже приглашены свыше 1,5 тыс. российских предприятий, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международный военно-технический форум (МВТФ) "Армия-2022" пройдет в августе, для участия в его работе уже приглашены свыше 1,5 тыс. российских предприятий, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"На очередной форум уже приглашено более 1,5 тыс. предприятий и организаций отечественной промышленности, а также организовано приглашение глав оборонных ведомств, делегаций иностранных государств и предприятий", - сказал Герасимов в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

По основным показателям форум "стабильно подтверждает свое мировое признание в качестве одной из ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетной площадки для развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества", сказал Герасимов.

Глава генштаба добавил, что, как и в текущем году, МВТФ будет синхронизирован по времени проведения с Армейскими международными играми. "В августе следующего года планируется провести очередные Армейские международные игры. Как и в этом году, они будут проведены одновременно с Международным военно-техническим форумом. Церемония открытия двух мероприятий пройдет в парке "Патриот", - сообщил Герасимов.

На предыдущем форуме "Армия-2021" выступили около 1 500 предприятий и организаций, которые представили свыше 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. В его работе также приняли участие делегации из 117 иностранных государств, из которых 36 - высокого уровня. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 500 человек. Всего было проведено 87 двусторонних встреч с иностранными партнерами.