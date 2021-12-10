Стало известно о ходе разработки ударного дрона "Охотник"

Специалисты уже определили облик беспилотного летательного аппарата типа "Охотник". В настоящий момент проводятся его испытания.

Об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов. Он добавил, что по результатам испытаний, если потребуется, беспилотник доработают. Одно из технических решений, которое сейчас рассматривается - так называемое плоское сопло. Но пока это лишь конструкторское предложение, над которым нужно работать. Сроки поставок беспилотников в войска сохраняются - с 2024 года.

Андрей Ельчанинов также отметил, что отдельные виды беспилотников будут поставлены в войска в ближайшее время. Это ударные дроны, которые станут решать задачи радиолокационного дозора и наведения, беспилотные летательные аппараты для отработки задач преодоления ПВО противника. Различная номенклатура, не менее шести типов. Акцент сделан на развитии тяжелых беспилотников, для применения которых задействуют взлетно-посадочные полосы ВКС.

Светлана Цыганкова