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Российская газета

Стало известно о ходе разработки ударного дрона "Охотник"

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Специалисты уже определили облик беспилотного летательного аппарата типа "Охотник". В настоящий момент проводятся его испытания.

Об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов. Он добавил, что по результатам испытаний, если потребуется, беспилотник доработают. Одно из технических решений, которое сейчас рассматривается - так называемое плоское сопло. Но пока это лишь конструкторское предложение, над которым нужно работать. Сроки поставок беспилотников в войска сохраняются - с 2024 года.

Андрей Ельчанинов также отметил, что отдельные виды беспилотников будут поставлены в войска в ближайшее время. Это ударные дроны, которые станут решать задачи радиолокационного дозора и наведения, беспилотные летательные аппараты для отработки задач преодоления ПВО противника. Различная номенклатура, не менее шести типов. Акцент сделан на развитии тяжелых беспилотников, для применения которых задействуют взлетно-посадочные полосы ВКС.


Светлана Цыганкова

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2 комментария
№1
10.12.2021 02:36
Цитата, q
Но пока это лишь конструкторское предложение, над которым нужно работать.
Тревожно.
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№2
10.12.2021 10:53
У них в активе ещё беспилотный Су-75 имеется. Сверхзвуковой и более универсальный, с точки зрения задач и вариантов модификаций, по сравнению с "Охотником". Так что эти проекты ещё ждёт внутренняя конкуренция.
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