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ЦАМТО

Правительство Филиппин одобрило покупку вертолетов и патрульных кораблей для ВС страны

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 9 декабря. Правительство Филиппин выделило в общей сложности 62 млрд. филип. песо (1,233 млрд. долл. по текущему курсу) на приобретение 32 дополнительных вертолетов S-70i "Блэк Хок" польского производства для ВВС страны и шести морских патрульных кораблей (OPV) для ВМС.

Как сообщил агентству PNA министр обороны Делфин Лорензана, недавно было утверждено финансирование приобретения ряда основных вооружений, включая 32 млрд. филип. песо на покупку вертолетов "Блэк Хок" и 30 млрд. филип. песо – на шесть кораблей OPV.

На вопрос о том, где Филиппины намерены закупить дополнительные вертолеты и суда, министр ответил, что корабли будут приобретены у австралийской компании Austal, а вертолеты S-70i поставит польская PZL Mielec, являющаяся подразделением Sikorsky.

Тем не менее, контракты на поставку данных систем пока не подписаны и стороны "все еще ведут переговоры".

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года МО Филиппин заключило контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" разработки компании Sikorsky в рамках межправительственного соглашения с Польшей. Стоимость продажи составила около 11,5 млрд. филип. песо (241,462 млрд. долл. по курсу на момент заключения контракта). Вертолеты были собраны на польском предприятии PZL Mielec.

Первые шесть S-70i были доставлены на Филиппины в ноябре 2020 года. Еще пять вертолетов были официально приняты на вооружение 13 октября 2021 года, а последние пять машин – 3 декабря 2021 года. Один из шести S-70i первой партии разбился 24 июня 2021 года во время ночных учений.

В начале 2021 года Делфин Лорензана заявил, что австралийская судостроительная компания Austal, являющаяся владельцем судостроительного предприятия в Баламбане (провинция Себу), является фаворитом в рамках программы закупки кораблей OPV для ВМС страны. По его оценке, "покупка кораблей у данного производителя положительно скажется на развитии экономики Филиппин". Предполагается, что Austal предложила ВМС Филиппин проект на базе патрульного корабля класса "Кейп".

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