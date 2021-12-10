Начальник Генштаба РФ заявил об отсутствии планов вторжения на Украину

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия не планирует вторжения на территорию Украины, но любые провокации Киева по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью", - сказал Герасимов в четверг на брифинге для иностранных военных атташе.

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооружённых сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления", - заявил он.

"Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться", - сказал Герасимов.

"Поставки Украине вертолётов, беспилотных летательных аппаратов и самолётов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет Минские договоренности. Украинские вооружённые силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накалённая обстановка на востоке этой страны", - заявил Герасимов.